Primera vez ante las urnas

Para los jóvenes de entre 18 y 21 años, esta será la primera vez que acudan a las urnas para votar en unas elecciones municipales. Algunos lo hacen con ilusión, y otros concienciados por ejercer su derecho a voto.Aunque no se atreven a vaticinarlo que ocurrirá el 26 de mayo, sí presuponen que elresultado será "parecido" a las generales del pasado 28 de abril. Con más partidos políticos en la pelea, la juventud se interesa porlos distintos programas electorales para buscar donde están plasmadas sus ideas. Quieren "más propuestas y actos" para ellos, ya que son "el futuro"

Para todo hay una primera vez. También para votar. Aunque hace tan solo unos días que los vecinos acudieron a las urnas por las elecciones generales, ahora es el turno de las municipales. Algunos con ilusión y otros por obligación depositarán su papeleta para decidir el futuro de su

Ayuntamiento en los próximos cuatro años. Aunque ninguno se atreve a decir lo que ocurrirá a partir de mayo, muchos coinciden en que "será parecido al 28-A", cuando ganó el PSOE de Pedro Sánchez.

Jóvenes coruñeses de entre 18 y 21 años se convertirán en los próximos días en nuevos electores. Defienden que ellos son "el futuro" y que por ello los partidos políticos deberían prestarles "más atención". Sin embargo, en la ciudad, este grupo supone tan solo un 3,5% del total de votantes.

Según datos facilitados por el Instituto Galego de Estadística (IGE), un total de 209.268 vecinos de A Coruña tendrá derecho a acudir a las urnas el 26 de mayo pero solo 7.459 no lo hicieron en las elecciones de 2015, en las que Xulio Ferreiro se convirtió en alcalde. La cifra de jóvenes, no

obstante, ha aumentado con respecto a hace cuatro años, cuando suponía el 3,31% de los votantes.

La juventud de A Coruña, sin embargo,será la que menos peso tenga en las municipales de las principales ciudades gallegas. En Ourense, los jóvenes votantes suponen un 6,7% del total, mientras que en Pontevedra es del 4,2%.Tanto en Lugo como en Vigo, el número de nuevos electorales es similar al de los coruñeses, con un 3,8% y un 3,9% respectivamente. En Santiago, un 3,7% de la población está entre los 18 y los 21 años.

Estos jóvenes cada son más conscientes de la importancia de ejercer el derecho a voto. "Estamos defendiendo lo que sucederá en nuestra ciudad", explica María Castedo, a la vez que Clara Salguedo señala que "es un derecho por el cual, en el caso de las mujeres, se ha estado luchando mucho durante muchos años". Lo que no tienen tan claro es qué papeleta meter en la urna, aunque algunos ya aclararon sus ideas en

las generales y "leyendo los programas electorales". "Hasta hace poco, la política no me interesaba pero me puse al día porque mi voto me representa", reconoce Candela Romero.