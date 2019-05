"El votante de Vox no tiene otro partido a quien votar, no tiene otra elección"

La candidata de Vox a la Alcaldía propone más presencia policial, más escuelas infantiles o recuperar el día del Rosario como festivo. Lleva ya mitad de campaña pero aún recuerda que, hace un año, no se creería estar metida en política. "Tengo espíritu de servicio público y estoy dispuesta a trabajar muchísimo", afirma.

¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad?

El pequeño comercio está abandonadísimo como abandonadísima está la ciudad en cuestión de limpieza.

¿Y qué haría Vox?

Hablar con la empresa concesionaria del servicio de limpieza para ver qué problemas tienen y arreglarlos y, con el pequeño comercio, a lo mejor es un poco más difícil, pero proponemos bajada de impuestos y facilitarle todo lo posible las licencias de apertura, que sean inmediatas, en 48 horas.

¿El problema del comercio es solo de tramitación?

Llevamos en el programa un pequeño hipermercado online con todos los comercios. Sabemos que mucha gente no está preparada, pero sería solo hacer una foto a sus productos y subirla después a una plataforma y con la ayuda de los centros cívicos.

¿Cómo es la acogida de la gente en la campaña?

Muy bien. Se nos acerca, nos pregunta cosas, les damos respuesta y se sorprenden porque no se corresponde con la visión que tienen de lo que aparece en los medios o de lo que no aparece.

Esta campaña es distinta a la de las generales.

Sí, estamos por los barrios, por los centros cívicos, por los mayores, por los niños. Sobre todo por los barrios. Nos acercamos y nos cuentan. Por ejemplo, en Novo Mesoiro, están totalmente abandonados, se han hecho reivindicaciones al Gobierno local por activa y por pasiva y están totalmente desprotegidos. Llevan meses y meses intentando que se ponga una fuente en un parque para los niños. Es de locos.

¿Confía en que se mantenga el voto de las generales?

Creemos que se va a mantener, incluso que va a haber más gente que nos va a votar. Porque el votante de Vox no tiene otro partido a quién votar, no tiene otra elección. Es un voto muy fiel porque cree en la apuesta de Vox, en sus principios. No hay alternativa.

¿Y antes no votaba?

Votaba otras opciones. Hay mucha gente del PP, que ahora está descafeinado, que no sabemos dónde está posicionado. Pero hay gente de todos los partidos políticos, hasta gente que ha votado a Podemos. Cuando hubo ese boom pues, llevados por la ola, se dejaron ir, pero se han dado cuenta de que no tiene ningún futuro.

¿Y no teme ser otro boom?

Nosotros vamos poquito a poquito. En las generales tuvimos 24 diputados, lo damos por un éxito absoluto. Está bien para ir empezando. En el Ayuntamiento pensamos hacer lo mismo. Pensamos que entrarán dos y con posibilidades de tres. Vamos a estar ahí.

¿Con quién pactará?

Primero, con quien no vamos a pactar será con partidos independentistas y separatistas.

¿Lo harán entonces en clave estatal, no local?

Nunca pactaríamos con Marea ni con el BNG. Y con el PSOE tendríamos que ver qué propuestas tiene sobre la mesa. Si creemos que son interesantes y que están dentro de la línea de Vox, no nos cerramos a ningún pacto.

Pero Marea Atlántica no es independentista.

Creemos que ha sido el causante absoluto de que no se haya hecho nada de nada durante cuatro años. No lo va a hacer ahora.

Hasta ahora ha habido Concejalía de Igualdade y se ha cumplido parte del pacto sobre Ley de Memoria Histórica, ¿lo pondrá sobre la mesa en una posible negociación?

Lo plantearemos. La ley no tiene ningún sentido. Es ridículo. La concejalía, la eliminaríamos. Apostaríamos por una concejalía donde se protegería a todos el mundo. Una concejalía de protección a toda la familia.