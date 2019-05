PP de Arteixo: retirada de carteles bajo amenaza de sanción electoral

Bus de Arteixo Súbete, en los autobuses. Bus de Arteixo, Súbete, Vota Carlos Calvelo, en los carteles electorales del PP. La Junta Electoral no debió de tener muchas dudas. Acaba de ordenar al Partido Popular de Arteixo que retire, en un plazo de 24 horas, los carteles electorales en los que se pide el voto para el candidato Carlos Calvelo utilizando frases y colores que figuran en la rotulación de los autobuses de Arriva del nuevo servicio municipal de transporte por las parroquias.

"Lo que ha hecho el Partido Popular en su propaganda electoral es un remedo de las frases, grafía y colores de la publicidad institucional a lo que adiciona el nombre del candidato, el logo del partido y la reclamación del voto", lo que "genera una clara confusión en el elector que puede asociar el servicio de transporte con un logro de un partido político", lo que infringe la ley electoral.

Para la Junta Electoral estos carteles del PP alusivos al nuevo servicio para los vecinos "pone de manifiesto que es una actitud claramente premeditada", y por eso avisa de que de no retirar dichos carteles "pudiera acarrear la incoación de un expediente sancionador". Esta resolución del órgano electoral se ha producido tras la denuncia del PSOE. El alcalde, Carlos Calvelo, presentó alegaciones a la denuncia y en ella daba la vuelta a los hechos, como si la empresa Arriva hubiese copiado a los carteles del PP en lugar de ser al revés (el servicio del bus está en marcha desde enero) Calvelo alegaba que la rotulación de los buses era cosa de Arriva, no publicidad del Concello y por lo tanto no pagada con fondos municipales

"El PP está haciendo una campaña sucia, utilizando lo que es de todos como si fuese su cortello particular", lamentó el candidato socialista Martín Seco, quien sobre las alegaciones del regidor y candidato señala que "llega a decir que fue cosa de la empresa".

"Son unos tramposos y utilizan lo público, lo que es de todos, para su propio beneficio. Es indignante", subrayó Seco, recordando también la visita del presidente de la Xunta para recordar lo anunciado hace meses sobre Estrella Galicia.