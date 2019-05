Tengo una pregunta para el candidato coruñés

Jesús Carro - Terapeuta

¿Qué proyectos tienen para utilizarla cárcel?

Xulio Ferreiro: "A Marea esixirá ao Goberno que cumpra o deber de conservación e continuará coas conversacións para recuperar o edificio, poñelo en valor e abrilo para á cidadanía"



Beatriz Mato: "Plantearemos un proyecto de rehabilitación con otras administraciones. El objetivo debe ser convertirlo en un proyecto cultural abierto a los coruñeses"

Inés Rey: "Retomaremos el diálogo con el Gobierno de España para obtener el uso de la cárcel. Apostaremos por los usos mixtos: museo para la recuperación de la memoria y uso social"



Francisco Jorquera: "Solicitaremos da Xunta que o antigo cárcere sexa declarado BIC, o que obrigará ao Estado, propietario do edificio, a atender á súa conservación e abrir o espazo ao público"



Mónica Martínez: "Proponemos integrar la antigua cárcel en la ciudad redefiniendo sus instalaciones para albergar en ella un Museo del Mar, de los Faros y un centro de promoción para la Torre de Hércules"

Manuel Ferreiro - Trabajador de la refinería

¿Mejorarán las calzadas de la zona de Bens?



Xulio Ferreiro:"Continuaráse coa mellora das vías en Bens, con reurbanizacións e repavimentacións no límite leste do núcleo que permitirán calmar o tráfico e ordenar o estacionamento"



Beatriz Mato: "Nuestras propuestas para Bens son: creación de la ciudad deportiva de Penamoa; ampliación del parque Adolfo Suárez y creación de un centro sociocultural para personas mayores"



Inés Rey: "Acondicionaremos y asfaltaremos todas las vías necesarias para un mayor bienestar de los vecinos con el fin de dar respuesta a las demandas vecinales"



Francisco Jorquera: "Acondicionar todos os camiños e pasos nas zonas intermedias de Visma, e construción dunha rotonda no cruce de rúa San Pedro de Visma coa baixada do parque de Bens"



Mónica Martínez: "Bens es un barrio descuidado desde hace años. Es necesario urbanizar y ensanchar las calles, limpiar de maleza y dotar de un parque infantil a la zona"



Juan Casal - Jubilado

¿Qué piensan hacer con los raíles del tranvía?



Xulio Ferreiro:"Nos Pelamios, de Maestranza a Durmideiras, acometeremos un proxecto que reorganiza o espazo, e mellora o espazo peonil e a conexión co bordo litoral"



Beatriz Mato: "El actual estado de las catenarias es una incógnita, por lo que cualquier decisión requerirá un diagnóstico previo para evaluar deficiencias y cuantificar el coste"



Inés Rey: "Estudiaremos su estado. En caso de resultar inservibles, apostaremos, donde se pueda realizar, por acondicionarlo con césped para uso de los corredores"



Francisco Jorquera: "Estudaremos se se pode aproveitar parte da infraestrutura para usos de transporte, do contrario, eliminaránse estas vías e o resto da catenaría"



Mónica Martínez: "Es necesario un plan integral de movilidad dirigido a la plena integración del transporte urbano y metropolitano. Dentro de él habrá que tratar de aprovechar todos los recursos"



Fernando Felípez - Estudiante

¿Cómoayudarán a la gentemayor que está sola?



Xulio Ferreiro: "Este 2019 impulsamos o programa Redeiras, para a xente de máis idade, especialmente en soidade, que permitirá actuar ao Concello con máis eficacia e rapidez no caso destas persoas"



Beatriz Mato: "Promoveremos programas de acompañamiento y un servicio de voluntariado de proximidad, viviendas compartidas y adopciones intergeneracionales"



Inés Rey: "Con mayor inversión: talón restaurante, más y mejores actividades en los centros cívicos, programas de relación intergeneracional entre niños/jóvenes y mayores compartiendo espacio"



Francisco Jorquera: "A través do reforzo dos servicios de axuda e implementando programas de acompañamento e cohabitación con persoas que vivan soas"



Mónica Martínez: "Promoveremos una bolsa de personas mayores solas y jóvenes estudiantes buscando residencia, que, a cambio ese alojamiento, les harán compañía y ayudarán en sus necesidades básicas"