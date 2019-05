Tengo una pregunta para el candidato

María José Vilasuso - Jubilada

¿Detendrán la tala de árboles en la ciudad?

Xulio Ferreiro: "As talas responden á mala situación das árbores ou porque supoñen un perigo de caída. En dous anos plantamos máis de 1.500 árbores e o compromiso é ter 4.000 máis"

Beatriz Mato: "Nuestra propuesta es incrementar las superficie de arbolado para disminuir la contaminación y generar una ciudad con más espacio de disfrute y más corredores verdes"

Inés Rey: "A Coruña es una ciudad con muy poco arbolado en sus espacios públicos Apostamos por un Plan de Arborización de la ciudad que fomente la presencia de árboles en nuestras calles"

Francisco Jorquera: "Nós faremos máis parques, grandes espazos verdes. Máis que talar, prantaremos. E haberá que mellorar o coidado das poucas que hai"

Mónica Martínez: "No sólo apostamos por ello sino que actuaremos sobre los espacios verdes fomentando los cinturones verdes con plantas y arbolado autóctono"

Francisco Xosé Fernández - Abogado

¿Tienen pensado ampliar ymejorar el carril bici?

Xulio Ferreiro: "A Marea aposta pola mobilidade sostible en bicicleta e duplicou os quilómetros de carril bici en catro anos, ata os 35 km, nunha rede útil. O compromiso é chegar ata os 60 quilómetros"

Beatriz Mato: "Mejoraremos y ampliaremos la red de itinerarios ciclistas de forma ordenada y gradual, con trazados acordados, útiles y seguros, para conectarlos barrios y los centros de actividad"

Inés Rey: "El carril bici necesita mejoras en seguridad urgentes. En nuevos proyectos apostamos por impulsar el calmado del tráfico para garantizar la convivencia de bicis y vehículos a motor"

Francisco Jorquera: "Si. Reformularemos a política de mobilidade. O carril bici fará parte desa transformación xunto con outros elementos, como o carril bus, as peonalizacións, as zonas 30€"

Mónica Martínez: "Queremos reformularlo para que nuestra ciudad disponga de un verdadero carril bici seguro y que sea una alternativa real para los desplazamientos"

Fina García - Profesora de yoga

¿Daránmás espacios y acceso a los perros?

Xulio Ferreiro: "Incorporaremos espazos en San Diego e Monte Alto onde os cans poidan correr libres e un plan piloto de acceso de cans tranquilos a equipamentos municipais"

Beatriz Mato: "No solo con campañas de concienciación y sensibilización, sino con el aumento de las zonas de acceso y de paseo en libertad con animales domésticos y espacios en zonas verdes y playas"

Inés Rey: "Proponemos una nueva ordenanza de bienestar animal que dé respuesta a las necesidades actuales y regule el uso compartido de espacios como playas y transporte público"

Francisco Jorquera: "O Consello Municipal de Convivencia e Protección Animal que propoñemos será o espazo para debater como o facemos, empezando polo acceso ao transporte público"

Mónica Martínez: "Fomentaremos la creación de más espacios que sean accesibles para mascotas para que las familias puedan disfrutar cada día de su municipio junto con sus animales"

Alejandra Gómez-Taboada - Asistencia Sanidad Animal

¿Qué soluciones da para la basura en Méndez Núñez?

Xulio Ferreiro: "O novo contrato de limpeza viaria, en vigor a comezos do próximo ano, incorpora novos equipos de limpeza entre os que se inclúen brigadas que actuarán contra os efectos do ocio nocturno"

Beatriz Mato: "En cuanto al 'botellón', medidas para prevenir y evitar el consumo de alcohol en la juventud. También con medidas para garantizar la limpieza , incluyendo una brigada non stop"

Inés Rey: "Implantaremos campañas de concienciacion y refuerzos de los equipos de limpieza"

Francisco Jorquera: "Como en calquera outra zona da cidade. Potenciando o servizo, e integrando, cando menos, limpeza e recollida. Fiscalizando con rigor as concesións mentres haxa concesións"

Mónica Martínez: "Es necesario que, de forma urgente, se formalice un contrato de basuras y limpieza que permita exigir un mínimo de condiciones en el servicio" y en la seguridad de sus trabajadores"