"Hay que reducir gasto político e impuestos y dar servicios públicos esenciales al rural"

¿Cómo ve las elecciones?

Estoy teniendo una aceptación que yo flipo. No me lo esperaba. Sobre todo mujeres, que me dicen: "¡Qué bien una mujer!".

¿Qué resultado espera?

Yo salgo a ganar. Si no, no me presento. Yo para hacer de llave...

¿Qué prioridades tiene?

Máxima transparencia, reducir gasto político, reducir impuestos, sobre todo a autónomos para los emprendedores que vengan, porque si no la población se nos escapa. Y sobre todo en lo rural, darle servicios públicos esenciales, que están muy escasos. Saneamiento, aceras, alumbrado, abastecimiento, etc.

¿Cómo vio el último mandato?

El dinero hay que repartirlo entre todas la parroquias y hacer una muy buena gestión.

¿A quién apoyaría si es llave?

Sé que la responsabilidad mía será apoyar a alguien, dar estabilidad, pero no me gusta la política sucia haciendo muchos partidos.

¿A cuáles no apoyaría?

No te voy a decir a quién podría apoyar.

Los vecinos querrán saber qué hará con su voto.

Salgo a ganar. Y luego será Mouriño el que me tenga que apoyar a mí, posiblemente.