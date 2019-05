Tengo una pregunta para el candidato

Francisco M. Regueiro - Auxiliar Administrativo

¿Qué recursos van a destinar para reparar baches?

Xulio Ferreiro: "Temos prevista a reurbanización de Ramón y Cajal, Alcalde Liaño Flores, Pla y Cancela, Victoria Fernández España, Rafael Bárez, Severo Ochoa, e diferentes prazas"

Beatriz Mato: "Para el adecuado mantenimiento del espacio público es necesaria una administración eficaz y eficiente lo cual no pasa necesariamente por invertir más, sino mejor"

Inés Rey: "Siempre se incluyeron en los presupuestos municipales partidas para el mantenimiento de los pavimentos de las calles, pero llevamos cuatro años de dejación de funciones en esta materia"

Francisco Jorquera: "Consideramos que hai partidas que deben quedar á marxe de si se acordan ou non e cando os orzamentos. Por exemplo, os recursos para actuacións ordinarias na rede viaria"

Mónica Martínez: "Todos los necesarios. El buen estado y mantenimiento de los pavimentos es un mínimo que debe cumplir todo Ayuntamiento"

Olga de la Fuente - Auxiliar Administrativa

¿Cómo facilitarán la movilidad a discapacitados?

Xulio Ferreiro: "Implantaremos a Millennium Sen Barreiras e un plan de canguraxe cun servizo específico, creamos o Centro de Atención Sen Barreiras e novos sistemas visuais de información"

Beatriz Mato: "Eliminaremos barreras arquitectónicas, acústicas y visuales en espacios públicos, e impulsaremos la movilidad vertical con la instalación de escaleras mecánicas y ascensores"

Inés Rey: "A través de estudios de diferentes ámbitos de la ciudad impulsaremos proyectos para ampliar los espacios peatonales. Es necesario continuar tambien con las ayudas para instalar ascensores"

Francisco Jorquera: "Nós apostamos por unha accesibilidade universal do espazo público para que sexa un espazo democrático. Toda política de mobilidade empeza por aí"

Mónica Martínez: "Instalaremos señales acústicas en los semáforos que todavía no las tienen e implementaremos todas las medidas tendentes a conseguir un municipio plenamente accesible"

María Josefa Lorman - Ama de Casa

¿Se celebrará la patrona de la ciudad de nuevo?

Xulio Ferreiro: "A patroa ten xa a súa celebración na Cidade Vella, que o Concello vén apoiando. Do festivo, San Xoán e o Martes de Entroido, por tradición e por impacto cultural, xa están asentadas"

Beatriz Mato: "Las Fiestas del Rosario será la gran fiesta de toda la ciudad como polo de atracción de gente de otras ciudades, se elaborará un programa extenso y se declarará festivo el 7 de octubre"

Inés Rey: "Los actos del Rosario se celebrarán y habrá fiesta otoñal en la Ciudad Vieja. Pero nombrar festivo este día supondría eliminar el de San Juan y el de Carnaval, que seguiremos priorizando"

Francisco Jorquera: "No BNG consideramos que os dous días festivos deben ser o San Xoán e o Martes de Entroido, que son as principais festas populares"

Mónica Martínez: "Adaptaremos el calendario con el objetivo de que se respeten las tradiciones y costumbres de nuestro municipio, entre ellas, la de la festividad de nuestra patronas"

Caridad López - Ama de Casa

¿Será capaz de cumplirla mitad de lo prometido?

Xulio Ferreiro: "O goberno da Marea Atlántica rematou o mandato cun 95% de medidas cumpridas total ou parcialmente. Esta é a liña do programa que presentamos para os vindeiros catro anos"

Beatriz Mato: "Todas las medidas de nuestro proyecto han sido evaluadas administrativa y económicamente y son viables. No hay ninguna medida que no se pueda cumplir"

Inés Rey: "Mi compromiso es cumplir con todos los proyectos de ciudad que llevamos en el programa y lo haré tomando decisiones que es algo que ha faltado estos últimos cuatro años"

Francisco Jorquera: "Levamos o programa máis amplo e máis denso. Pero se nos conceden a forza suficiente, esperamos cumprilo enteiro, e o que non fagamos non será culpa dos outros"

Mónica Martínez: "Pondremos todo nuestro empeño y esfuerzo en sacar adelante nuestro proyecto de ciudad. Una ciudad de oportunidades, limpia, de pleno empleo, sin cargas burocráticas"