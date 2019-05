"Queremos ser la huerta de proximidad de A Coruña y apostar por nuevos cultivos"

¿Cómo va la campaña?

Muy bien. La gente se ve con ganas de cambio y en Carral está asegurado.

¿Por qué?

Porque ya de la otra vez quedaron solo 80 votos para ganar. Estuvimos trabajando muy duro estos cuatro años. Hicimos un montón de obras a través de la Diputación que estaban en un cajón o las propusimos nosotros, casi todas.

¿Tomarán ustedes el relevo?

Esperamos que sí. Nuestro programa está hecho de Carral para Carral. No hay influencia de otros ayuntamientos, no somos un partido oportunista que busque otros réditos que no sean gobernar para Carral.

¿Sus propuestas estrella?

Hicimos un programa con 25 compromisos absolutamente factibles en este mandato. La mayoría no suponen un incremento de coste, en un concello que está con tres millones de deuda a diciembre de 2018, sino moverse, gestionar con otras administraciones.

¿Cuáles destaca?

El principal caballo de batalla va a ser el trabajo. Y para eso tenemos tres patas: ampliación del polígono, que en estos años con el PP en Carral y en Madrid no se hizo nada hasta que llegó Pedro Sánchez y se desbloqueó con nuestra gestión en la Subdelegación para que lo que era para viviendas se destinara a uso industrial; acabar todos esos edificios sin terminar, cerca de 300 viviendas; y darle una oportunidad al rural, a la gente que se quiere quedar, bajando impuestos e involucrando a universidades, el GDR y la reserva de la biosfera con nuevos cultivos. Queremos ser la huerta de proximidad de A Coruña y con el Val de Barcia creo que lo vamos a conseguir. Y hay que adecentar el pueblo, dignificar el urbanismo, ordenar calles y aparcamiento.

¿Y sobre el PXOM?

Hace tres años que todos, incluso yo, presntamos alegaciones para defender nuestros intereses con un plan muy malo al que la Xunta hizo un informe demoledor. Haremos reuniones con los vecinos y un PXOM a la altura de Carral, no apostando por edificios en altura sino por viviendas unifamiliares, y que sea aprobable, no que pase lo que pasó en Abegondo.

¿Desecharían el que hay?

Lo reharíamos. Aprovecharíamos el trabajo hecho, la topografía e identificación del patrimonio. Aprovechando las alegaciones, de las que ya han pasado tres años, nos reuniríamos para hacer plan que pueda aprobar cualquiera.

¿Qué balance hace del mandato que termina?

Fue lo de siempre. Al final, promesas, promesas que nunca se llegaron a cumplir, un seguidismo absoluto de las ideas del PSOE que no llegaron a desarrollar e intentar más que nada engañar a la gente. Van 16 años perdidos.