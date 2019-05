"La gente no vota pensando en pactos, la gente vota pensando en proyectos"

Inés Rey (A Coruña, 1982) quiere que el PSOE pase de tercera a primera fuerza en la ciudad y considera que "no tiene sentido" que el votante apueste por algo diferente al 28 de abril, cuando ganaron en la ciudad por primera vez desde 2011. Se resiste a hablar de pactos pero promete diálogo con otras fuerzas y administraciones para "recuperar" los "puentes" que, dice, se han roto, este mandato.

¿Qué ha aprendido de la ciudad que no supiese antes de ser candidata?

Pues poca cosa porque yo antes de ser candidata vivía la ciudad como la viven muchos coruñeses, llevo 36 años aquí. Por lo tanto, salvo algunas cuestiones concretas de algún barrio al que no sueles ir habitualmente, lo que es la realidad social la tengo bastante controlada. No vengo de veinte años en política, sino que hasta hace tres meses estaba ejerciendo mi profesión con las mismas inquietudes y necesidades de los coruñeses.

En todos sus años militando, ¿cuándo fue la primera vez que se imaginó que podía ser candidata a la Alcaldía?

Bueno, es algo como el típico deseo que a veces se te pasa por la cabeza pero que ves lejano, hace muchos años. Piensas que te queda mucho camino por recorrer y que ojalá, que sería precioso. Y de repente he tenido la oportunidad de materializar ese sueño.

Tal y como va la campaña, ¿cuántos concejales cree que tendrán?

Los que decidan los coruñeses, que yo espero que sea el grupo mayoritario.

¿Y con cuántos concejales cree que tendría legitimidad para gobernar en solitario?

Yo creo que la legitimidad se consigue con el diálogo, con el respeto institucional y con la capacidad de liderazgo más allá de un número de concejales

Si es usted la fuerza política más votada, ¿le ofrecerá a Marea formar parte del gobierno?

Depende de lo que pase. Yo creo que hasta que no saquemos el último voto de la urna y veamos cómo queda la composición de la Corporación, pues no me parece oportuno responder a estas preguntas. Basándome en realidades, lo que sí puedo garantizar es que por parte del PSOE y de Inés Rey va a haber diálogo permanente para sacar adelante grandes proyectos de ciudad.

¿No cree que los votantes tendrían que tener esas cartas boca arriba?

Yo creo que estamos bastante equivocados, que la gente no vota pensando en pactos, la gente vota pensando en proyectos y en aquel candidato o candidata que creen que va a transformar su vida a mejor y su ciudad. Estamos poniendo en los ciudadanos la pelota permanente de unos pactos cuando creo que quieren que gobierne el partido al que votan. Dejemos que voten y decidan la composición de la Corporación y la gobernabilidad y los acuerdos a los que se puedan llegar, en coalición o no, será labor de los políticos.

¿Entonces, por ejemplo, no cree que sus votantes le cantarían "con Ciudadanos no"?

Yo creo que mis votantes son votantes responsables, convencidos y creo que lo que quieren que hayan un gobierno estable, mayoritariamente socialista, progresista y para todos.

¿Preferiría gobernar con Marea o con el BNG?

Yo quiero obtener un respaldo mayoritario para sacar un modelo de ciudad pensando en los coruñeses, dialogando con todas las fuerzas políticas, porque creo que se han roto puentes de diálogo que hay que recuperar.

Esos acuerdos o formar gobierno en A Coruña ¿podrá usted decidirlo de manera autónoma o va a estar sometido a otros pactos externos como puede ser en el Gobierno de España o en la Diputación?

Yo creo que, si ya no hablo de pactos a nivel local, comprenderá que tampoco voy a pensar en si un eventual gobierno de la Diputación o del Gobierno de España van a condicionar nada, creo que cada municipio tiene sus propias características y hasta que no sepamos el resultado electoral yo este tipo de preguntas no soy capaz de contestarlas...

¿Pero podrá decidirlo de manera independiente o no?

Yo creo que sí. Sé que sí.

Ha prometido un nuevo plan de movilidad. Tenemos el de Rueda del bipartito, el del PP, la reformulación del de Rueda de este último mandato... ¿un nuevo plan de movilidad?

Pues si la reformulación que se hizo el plan de movilidad que presentó el Gobierno bipartito, que era un buen plan, se adapta a las ideas que tenemos sobre movilidad, intentaremos aplicarlo. Antes de encargar un estudio, vamos a ver lo que hay, ese estudio que encargó Marea Atlántica que nadie conoce, y a partir de ahí veremos qué necesidades tiene y si es necesario realizar algún ajuste.

Habló ya de recuperar las supermanzanas de Rueda, que van ligadas a un sistema de buses con frecuencias más cortas, que obligaría también a aumentar los transbordos, un tema polémico. ¿Le hará caso?

Yo he dicho que hay que reordenar las líneas de autobús, que se han quedado un poco desfasadas. El transporte público, una de nuestras grandes apuestas, tiene que dar servicio a los ciudadanos, eficaz y eficiente. Hay que hacer la reordenación de manera dialogada, con la Compañía de Tranvías, con los usuarios y los vecinos. A partir de ahí, decidir lo que queremos. Si esas líneas más cortas o circulares o si en unas zonas líneas circulares y en otras más cortas... en función de las necesidades que se detecten, se adaptarán.

¿Proseguirá con el pleito con la Compañía de Tranvías para adelantar el fin de la concesión?

Comprenderá que desconozco en qué situación jurídica se encuentra ese pleito, más allá de titulares y por prudencia jurídica e institucional, no voy a comentar nada de un litigio que está en trámite sin tener datos sobre ello.

¿Y cree que sería bueno adelantar esa concesión para facilitar cambios antes en el servicio?

Cuando llegue, tendré que estudiar cómo está la concesión, en qué momento se encuentra y cómo se va a tratar el tema. Sobre cuestiones de gestión futura y sobre las que me faltan datos, pues hay que tener prudencia.

Una vez extinguido el contrato, ahora o en 2024, ¿apostaría por municipalizar el bus?

El coste de la municipalización de un servicio como el transporte público es elevadísimo y creo que sobre la municipalización de los servicios tampoco hay que frivolizar y hay que tener los correspondientes informes jurídicos y estudiarlos para saber su viabilidad. No solo del tema de transportes, sino de otros servicios, porque si no, nos vamos a encontrar con situaciones como la que hemos vivido con las bibliotecas, que dan fe de una falta de previsión y de rigor.

¿Intentará avanzar en la ley del área metropolitana?

Más que avanzar en la ley del área metropolitana, cuya aprobación depende de la Xunta, creo que lo que hay que avanzar es en el consorcio de servicios. Actualmente solo hay un área en España, que es la de Barcelona, que tardó muchos años en tener esa ley pero que se inició consorciando servicios. Proponemos empezar con el consorcio metropolitano de transportes, dentro del plan de movilidad, porque hay que conectar a A Coruña con el entorno.

¿Sigue considerando "insuficientes" para A Coruña, como declaró, los presupuestos que intentó aprobar Pedro Sánchez?

Los presupuestos que intentó sacar adelante Pedro Sánchez eran muy sociales, pensados para las personas, donde se hacía una verdadera política social. Y en la fase de enmiendas, el PSOE y nuestros compañeros diputados y diputadas, introdujeron aquellas enmiendas que planteamos. Yo sé que, cuando se presenten unos nuevos presupuestos, se van a atender esas demandas porque yo así se lo he pedido expresamente a Pedro Sánchez. Cuando haya una alcaldesa socialista en A Coruña con un gobierno socialista en Madrid, esa interlocución será mucho más fácil. Exigiré el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido Pedro Sánchez conmigo, ese contrato verbal que suscribimos el martes. En diez meses se ha hecho más por A Coruña, e incluso estando en funciones este gobierno, que los ocho años anteriores.

¿Y qué ha hecho?

Veíamos estos días cómo se ha dado luz verde al proyecto de la Ciudad de las TICS, que es un proyecto importantísimo para la UDC y la ciudad y para que empresas importantes que están en nuestro entorno se queden aquí.

En el caso del Puerto, el Gobierno anunció la reunión de la comisión de seguimiento de los convenios de los muelles de 2004 que no se llegó a celebrar

Bueno, respecto al puerto, nosotros proponemos que no se empiece la casa por el tejado y que se trate la situación del futuro del puerto y de la fachada atlántica de una manera seria y rigurosa. Hay un modelo que nos gusta, que es el modelo Bilbao Ría 2000, a través de un consorcio, a través del que empezar a gestionar lo que va a ser el futuro del borde litoral.

¿No le decepciona que no se convocase a pesar del anuncio?

Creo que a veces hay cuestiones que se dilatan y que son ajenas a la voluntad en un momento determinado de los políticos, pero desde luego esa comisión saldrá adelante a partir de que el Gobierno local deje de estar ya en funciones.

¿Le gustaría ver vivienda en San Diego?

Me gustaría que pudiéramos entre todos reordenar la fachada marítima de una manera sostenible, que respete la propia identidad de A Coruña y pensando que hay 39.000 metros cuadrados de espacio público que la ciudad va a recuperar. Y esa es la idea, que dentro de 20 o 25 años, cuando veamos cumplida esa reurbanización de A Coruña, todo el mundo se sienta cómoda con la ciudad que tenemos.

¿Y se siente cómoda con el ordenamiento en vigor?

Entonces se firmaron unos convenios que, evidentemente por la realidad política y socioeconómica de 2019, son unos convenios que hay que revisar. No es una cuestión de estar más cómodo o menos cómodo, sino de adaptarse a los tiempos.

Promete actuaciones sobre memoria histórica. El PSOE salió de sus gobiernos en María Pita sin cambiar el nombre de alguna calle, a pesar de haber aprobado una listado en 2009 para hacerlo, ¿fue un error?

La Ley de memoria histórica fue aprobada por Zapatero y tenemos un compromiso que yo creo que está fuera de toda duda y creo que en la lucha por los derechos y las libertades, nadie le puede dar lecciones al PSOE. Se quitaron cuestiones como la estatua de Millán Astray, ese coruñés de pro que decía el PP, por lo que no hay nada que reprocharle al PSOE en cuanto a memoria histórica.

¿Cómo evitará que el grupo municipal socialista acabe enfrentado como en los dos últimos mandatos?

El grupo municipal socialista que saldrá de las urnas es un grupo de compañeros y compañeras profesionales, cohesionados, socialistas convencidos, muy trabajadores, y estamos todos muy cómodos trabajando unos con otros, por lo tanto ese escenario que plantea yo no lo veo.

¿Y cómo valora el trabajo del grupo municipal en estos cuatro años?

El PSOE tuvo que adaptarse a una situación en la que nunca habíamos estado. Después de tantos años, fuimos tercera fuerza en la ciudad y lógicamente eso nos llevó a una reflexión profunda. Hemos ido dando pasos en el buen camino y el pulso de la calle así lo certifica. El pasado 28 de abril fuimos primera fuerza en A Coruña desde el año 2011 y creo que el PSOE está en disposición de tener la Alcaldía el próximo 26 de mayo y así lo pido expresamente.

¿Qué hubiese hecho usted en la cuestión de confianza? El PSOE dijo no pero después no pudo conformar un gobierno alternativo

Yo no estaba allí y por lo tanto yo no hablo del pasado. Yo hablo del futuro de A Coruña.

¿No tiene opinión sobre lo que pasó? Fue un momento muy crítico del mandato

Mire, yo tengo opinión sobre muchas cosas que han pasado pero creo que no estamos en el momento de opinar sobre cuestiones anteriores, estamos en el momento de avanzar, yo estoy presentando un proyecto de futuro para A Coruña después de ocho años de nefasta gestión del PP y de una incapacidad absoluta de Marea Atlántica.

Más preguntas sobre el pasado, pero más pasado. Usted presume de logros socialistas de la ciudad como las bibliotecas pero se distancia a la hora de hablar de problemas urbanísticos. ¿No es contradictorio?

Nosotros hemos gobernado 28 años y es evidente que cuando uno gobierna comete aciertos y algunas veces comete errores y en 28 años de gestión yo no conozco ningún gobierno que no tenga ningún error. Pero fíjese qué curioso que no haciendo absolutamente nada en este mandato, existen cuestiones polémicas como el escándalo de los pisitos famosos, del edificio Citröen o el contencioso de Náutica. Realizar una enmienda a la totalidad a una gestión de 28 años por quiénes ha gobernado cuatro y cuatro respectivamente no me parece justo. Pongamos sobre la mesa los cuatro primeros años de cada uno y hagamos un balance de gestión justo.

¿Qué harán respecto a las responsabilidades contables derivadas del edificio Fenosa?

Yo creo que ese asunto se ha resuelto con un acuerdo de mediación, con una ley de 2016, que no existía, y una vez que el acuerdo ha terminado, se ha arreglado el litigio a través del acuerdo, habrá que darle el debido cumplimiento. Con los procedimientos judiciales y las resoluciones judiciales hay que ser muy riguroso y desde luego lo que va a hacer el gobierno es cumplir la ley y las sentencias.