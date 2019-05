Trabajo y calle

Mi vida política duró exactamente ocho años, e incluyó varias campañas electorales, entre elecciones europeas, nacionales, autonómicas y municipales. Aunque para el PP todas son igualmente importantes, traduciéndose en trabajo y más trabajo, calle y más calle, personalmente viví las campañas municipales más a flor de piel, ya que en dos de ellas iba como candidata en las listas del exalcalde Carlos Negreira.Jamás en mi vida me había planteado meterme en política, pero cuando Carlos Negreira me lo propuso, y después de madurarlo mucho, el trabajar por mi ciudad me sedujo, y terminé aceptando.Así, me vi inmersa en mi primera campaña electoral. Con Carlos Negreira fue más fácil de lo que en un principio había imaginado, ya que su entusiasmo, fuerza y trabajo se contagia enseguida. Además, tenía unos compañeros excepcionales, a los que recuerdo con mucho cariño, siendo algunos de ellos grandes amigos en la actualidad.La verdad es que, aunque fueron campañas de mucho trabajo, calle y tensión, también tenían una parte importante de disfrutar con la gente que te ayuda (que es mucha), de risas, y de conocer más a fondo la ciudad y sus problemas. Fuimos unos privilegiados, tanto con el PP, que estaba en todo momento a nuestra disposición y trabajaban tanto como nosotros, como con los comités de barrio, que nos acercaban a los vecinos, y siempre nos ayudaban a solucionar los problemas de cada barrio. Asimismo, las reuniones sectoriales nos aportaban una importante información sobre el funcionamiento de la ciudad, a través de grandes propuestas en temas tan relevantes como movilidad, educación, seguridad ciudadana, etc. Pasados los primeros cuatro años en la oposición, y apoyados siempre por el Partido, aquellos inexpertos candidatos del año 2007, nos habíamos empapado de nuestra querida Coruña, y estábamos muy ilusionados con nuestro líder. Por eso, la campaña de 2011, en la que ya nos conocíamos bien, y trabajamos duro en la misma dirección, la reventamos, llegando a conseguir la mayoría absoluta de concejales en el Ayuntamiento. La campaña del año 2015 supuso mi despedida de mi etapa política, que, sin duda, nunca olvidaré, por haber sido tremendamente enriquecedora, tanto en las personas que entraron a formar parte de mi vida, como por haberme permitido conocer de forma más profunda mi ciudad, sintiéndome aún más orgullosa de ella.

Fue candidata del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y 2011, en las que fue elegida concejala