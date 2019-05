La unión de Matogrande y ofimático

Una vía del tren actúa como frontera entre Matogrande y Ofimático. Conscientes de que el uno necesita del otro, las asociaciones de vecinos de ambos lados esperan que "a medio plazo" puedan crecer de manera conjunta.

"Se tendrá que cubrir la vía porque Matogrande adolece de verde y aparcamiento y le sobra movimiento que es lo que nos hace falta a nosotros", afirma Rubén Mosquera, vicepresidente de Cofuncovi. Esta unión se hará "por Juan Díaz Porlier, con una rotonda", añade Esteban Velasco, presidente de la asociación de vecinos Matogrande Novo Centro.

Mientras esperan a que llegue esta fusión de barrios, tienen otras propuestas que trasladar al próximo Gobierno local. "Bancos, las papeleras que han quitado, mejorar la seguridad para evitar el vandalismo y los robos", son las peticiones más inmediatas de los vecinos de Matogrande.

"Cumplimos 25 años y no tenemos centro social", además de un centro polideportivo "que irá también en el ofimático", explica Velasco, que espera que en este mandato que comienza se termine la vía para poder ir de un barrio a otro "andando o en coche".

Mosquera apunta, además, a los atascos que se producen a determinadas horas porque se juntan los vehículos de los colegios Maristas y solo tienen el acceso desde Monelos.

En el apartado de temas urgentes y en los que insistirán desde el minuto uno del próximo mandato, se encuentra la recogida de basuras, sustituir las vallas de obra y arreglar las zonas ajardinadas porque "son selvas, hay hasta ratas. Falta de cuidado en general", lamenta Mosquera.

"En breve va a haber 160 viviendas más, mientras que la calle entre la 17 y 23 está cortada y solo falta pintar y los residentes ahora tienen que dar todo el rodeo por esos pocos metros". Aunque todavía no son muchos residentes, Mosquera aguarda que se empiecen a realizar con cierta premura varias actuaciones para evitar la degradación del barrio, antes de que se muden al barrio todos los residentes.

Con el nuevo mandato, confía en que llegue el mobiliario urbano, como por ejemplo, las papeleras. "No tenemos ni un banco", expone el vicepresidente vecinal. "Los dueños pasean con los perros sueltos y no recogen nada, se está convirtiendo en vertedero. Sería bueno ponerle solución ya, porque pronto habrá otras 500 viviendas ocupadas". En su mayoría, serán vecinos jóvenes que se van a encontrar viviendo en un barrio "en el que no hay ni un parque. No hay nada", afirma Mosquera.

▶Marea Atlántica: Marea prevé crear un área de juegos para diferentes edades en el suelo de los antiguos depósitos de la calle Carlos Martínez Barbeito, e instalar nuevos bancos y mobiliario urbano en el entorno de la residencia de mayores, en la zona verde de la calle Federico García. Para Marea, una de las iniciativas que "cambiará el barrio y también la ciudad" será la unión de Matogrande y el ofimático a través de la calle Juan Díaz Porlier, sobre las vías del tren. Marea incluye en su programa para el ofimático la construcción de una escuela infantil, de un pabellón polideportivo junto a la avenida de Monelos y, en el cercano Monte Mero, un campo de rugby.

▶PP: Los populares incluyen en su programa la construcción de una nueva escuela infantil en una parcela del ofimático que dé servicio también a Matogrande e impulsar un centro cívico. Prometen completar la urbanización del parque ofimático y ejecutar los accesos con Matogrande así como ordenar el tráfico en los entornos y accesos de los colegios. Instalarán un parque biosaludable en la plaza de Enrique Mariñas y ampliarán la zona de juegos infantiles. El PP garantiza la mejora de las líneas y frecuencias de bus urbano de ambas zonas residenciales.

▶PSOE: El PSOE pretende construir un centro cívico, que dé servicio a Matogrande y ofimático, y una escuela infantil, también para ambos barrios. Promete mejora en mobiliario urbano, iluminación y transporte público, con líneas de autobús hasta el parque ofimático, y pasarelas peatones entre las zonas residenciales. Con las obras de urbanización del nuevo área de viviendas, se establecerá una gran zona verde y se impulsará la humanización de la avenida de Alfonso Molina. Los socialistas analizarán el cumplimiento de la ordenanza de terrazas en Matogrande y de la relativa a los ruidos.

▶BNG: El BNG apuesta por facilitar la conexión entre Matogrande y el parque Ofimático para "constituir una realidad urbana conjunta". Su objetivo es tejer comunidad en el barrio con una nueva escuela infantil y la construcción de un centro cívico. Pone sobre la mesa soterrar los transformadores eléctricos y pavimentar calles, como Enrique Mariñas, dos demandas vecinales recurrentes. Aboga también por reformar la rotonda central de Matogrande para facilitar la circulación de autobuses, y por reforzar el servicio de buses en el barrio.

▶Ciudadanos: Es necesario, según Ciudadanos, aumentar la seguridad, apoyando la creación de la figura del policía de barrio y ampliando la plantilla de agentes hasta cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea. El partido promete resolver definitivamente los problemas de apagones en Matogrande e impulsar la finalización del ofimático, dotándolo de servicios básicos, parques infantiles, zonas verdes y guardería con el objetivo de impulsar definitivamente el desarrollo de la zona. Resolverán los problemas de conexión y movilidad de la zona con más líneas de autobus, una mayor frecuencia y la modificación del actual trazado de las líneas.