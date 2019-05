Alvedro, una asignatura más

El aeropuerto de Alvedro se enfrenta en la próxima legislatura a los que están llamados a ser sus años de cambio si, finalmente, se cumplen los plazos y se ponen en marcha las ayudas a la aproximación en la cabecera 03 „la más cercana al monte Xalo„ para evitar desvíos y, también, si llega al AVE a Galicia. La plataforma Vuela Más Alto ha entrevistado a los candidatos a la Alcaldía de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro; del PSOE, Inés Rey; del PP, Beatriz Mato, del BNG, Francisco Jorquera, de Ciudadanos, Mónica Martínez, y de Democracia Coruñesa, Miguel Ángel Rosende, para conocer sus propuestas para Alvedro. Las intervenciones están colgadas en sus redes sociales, aunque la de Rey no se podrá consultar hasta mañana.

Los candidatos coinciden en la necesidad de invertir en Alvedro, no solo dinero sino también tiempo y esfuerzo político, sobre todo, para conseguir la tan ansiada coordinación entre los aeropuertos gallegos, para que no compitan entre ellos sino que complementen su oferta y consigan evitar la fuga de viajeros a Oporto.

Balance. Los candidatos destacan las buenas cifras de Alvedro, aunque la cabeza de lista del PP, Beatriz Mato, atribuye el incremento de pasajeros del aeródromo coruñés "a la bonanza económica" y no "a las políticas" desarrolladas desde el Concello. La candidata de Ciudadanos, Mónica Martínez, destaca que las cifras „que auguran que Alvedro alcance su máximo histórico en 2019, superando los 1,26 millones de viajeros de 2007„ son buenas, pero que podrían haberlo sido más. El alcalde y aspirante a la reelección por Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, sí que pone el foco en la actuación del Gobierno local para conseguir que Alvedro cerrase 2018 con 1,22 millones de usuarios. "Tiene que ver con lo esfuerzos para abrir nuevos destinos, conseguimos recuperar Bilbao, traer nuevas compañías como Volotea, crecieron también las mercancías, que es muy importante, y logramos retener el vuelo a Londres, que no fue fácil", comentó Ferreiro. Jorquera apuesta por "consolidar" esa tendencia al alza y por "solventar la paradoja" de que "Alvedro sea el aeropuerto con mejores resultados y el que recibe menor inversión".

Infraestructuras. Sobre la mesa está el plan director realizado por Fomento, que prevé que Alvedro necesita 137 millones de euros de inversión para adecuar sus instalaciones a su demanda futura. La candidata socialista, Inés Rey, asegura que, si es alcaldesa, una de sus primeras medidas será solicitar "mejoras en las infraestructuras" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mato apuesta por la ampliación de la terminal, por la conexión con la AP-9, y por que Alvedro tenga "cuatro fingers y no dos", que son los pasillos que unen la zona de embarque con el avión para evitar que los pasajeros entren en la pista caminando. Jorquera, propone también no solo el enlace con la AP 9, que es una deuda histórica, sino también la puesta en marcha de una lanzadera que una los tres aeropuertos gallegos, algo que defiende también Mato, con la idea de "aeropuerto único". "La conexión con la AP 9 no es que sea urgente, es que ya tenía que estar hecha", reclama Martínez. Ferreiro denuncia la "falta de compromiso" del Estado con Alvedro, por lo que pide más inversión y exige que AENA y Fomento "cumplan el plan director, los compromisos que ellos mismos hicieron".

Subvenciones. En este punto, los candidatos admiten que no es la mejor manera de sostener un aeropuerto pero aseguran que se han visto engullidos por un sistema del que no pueden salir sin que les perjudique. Ferreiro y Jorquera defienden que tienen que ser subvenciones que se centren en las necesidades y en los objetivos del aeropuerto, no en los de las aerolíneas, y que generen retorno económico a la ciudad. Martínez considera que solo deberían recibir ayudas públicas aquellas compañías que quieran implantarse en Alvedro. "No se puede permitir que las aerolíneas reciban subvenciones y después se vayan", resume la candidata de Ciudadanos. "Política de subvenciones sí, pero sin entrar en guerra entre nosotros", explica Mato, que considera "una atrocidad" que una persona "vuele a Madrid a las 6.30 horas desde A Coruña y que lo haga a la misma hora desde Santiago".

Coordinación. Todos los candidatos defienden la coordinación, a pesar de sus colores y de que eso, como en el caso de Inés Rey, implique echar piedras sobre el tejado de su partido, ya que fue el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien se levantó de una mesa de negociación tras una propuesta de coordinación impulsada por Ferreiro y por el alcalde de Compostela, Martiño Noriega. Rey denuncia que haya "intereses partidistas o localistas" que impidan "apostar decididamente por los tres aeropuertos". Martínez considera que es "fundamental" recuperar la conexión con Lisboa y Jorquera cree que hay que apostar por más "destinos internacionales" para evitar que los pasajeros gallegos vuelen desde Oporto porque tienen conexiones directas o que tengan que hacer escala en Madrid, ya que la capital española no siempre es su destino final. El BNG aboga también por la transferencia de la competencia de los aeropuertos. Ferreiro sigue defendiendo la coordinación, a pesar de no haber obtenido buenos resultados en sus intentos de consenso. "La Xunta no se atreve a coordinar sin contar con Vigo", relata Ferreiro, que apuesta por impulsar conexiones con "dos o tres hubs europeos" que unan A Coruña con el resto del mundo.