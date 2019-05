"Las cosas han cambiado muy poco desde que dejé la política hace ocho años"

Javier de la Fuente regresa a la arena política como cabeza de lista de Ciudadanos y con la sensación de que no ha pasado el tiempo. "Las cosas han variado muy poco desde que dejamos la política hace ocho años", lamenta. Critica que temas como el plan general o la senda de Os Caneiros sigan sobre la mesa y está convencido de que Ciudadanos puede ser "una herramienta útil para desatascar asuntos importantes". "Lo importante es que los números den para que la política no esté condicionada por las fuerzas de extrema izquierda", afirma y añade: "El espacio útil de Ciudadanos es en el medio del PSOE y PP y con cualquiera de los dos hay posibilidad de llegar a acuerdos", incide. De la Fuente apunta que lo "fundamental es activar al que esté gobernando para que no se adormezca" y destaca como prioridades el plan general para combatir la caída de población, el plan de protección del casco histórico y la renovación de las instalaciones deportivas.