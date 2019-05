"Este Gobierno local prometió muchas cosas, pero al final no hizo nada"

Noelia Pedreira se estrena como candidata por Unidas Podemos. Afirma que el desembarco del partido morado se produce después de intentar llegar a un acuerdo con las fuerzas de izquierda. "Fue imposible", lamenta. Pedreira afronta con optimismo la campaña. "La gente nos está acogiendo muy bien, la expectativa es buena", se congratula. La líder de Podemos lamenta que el Gobierno local del PSOE "no se posicionase durante este mandato en temas importantes como O Pasatempo o el centro de día". "Prometió muchas cosas, pero al final no hizo nada, me parece un gobierno ineficiente", critica. Entre sus prioridades, Noelia Pedreira destaca el centro de día público para la comarca y la recuperación de O Pasatempo. "El estado actual es un dolor de corazón", lamenta la candidata que, de lograr formar parte del gobierno, se compromete a centrar sus esfuerzos en rehabilitarlo "poquito a poquito" y en poner en marcha actividades para dinamizarlo.