"Hay que crear suelo industrial y colmatar la malla urbana con el plan general"

¿Qué expectativas tiene?

Todo el mundo con el que hemos estado hablando nos transmite un descontento muy grande con el actual alcalde.

¿Qué objetivo se marca?

Para nosotros, un buen resultado es aumentar el porcentaje de voto.

¿Podrán gobernar?

Sí. Estamos en disposición de llegar a acuerdos siempre beneficien a los ciudadanos.

¿Qué acuerdos son posibles?

Podríamos coger parte del electorado de centro izquierda a centro derecha.

¿Y con qué partidos?

Siempre que sea beneficioso para la ciudadanía que se pueda concretar el programa que llevamos, no tenemos ninguna línea roja con ninguno.

¿Ninguno?

De buenas a primeras no. Hay que dialogar y ver los resultados.

¿Sus principales propuestas?

Queremos asociar la marca Culleredo a calidad, que sea atractivo para vivir y para invertir. Lo principal es aprobar el plan general para crear suelo industrial de gestión pública, para que tenga un precio competitivo. No podemos perder inversiones como la de Hijos de Rivera ahora en el polígono de Morás porque Culleredo no tenga un suelo en el que se pueda instalar. Y evitar que las que están se marchen porque no puedan ampliar. Y en el CLT de Ledoño al final no hay una gestión pública. No queremos especulación con el suelo. Además, con ese dinero que se generará se puede gestionar el día a día mejor.

¿Más propuestas?

Con el PXOM, crear ciudad. Colmatar la malla urbana. Antes de dar bolsas de suelo en A Zapateira para urbanizaciones, terminar la malla en Fonteculler, o Burgo, Vilaboa y llegar a Celas.

El PXOM está atascado. ¿Qué harían?

Lleva un retraso de veinte años, que es lo que ha provocado toda parálisis. Hacer una revisión, un refundido y valorar una exposición pública. Y después, para generar inversiones, los centros tecnológicos del medio marino y del textil en La Cros.