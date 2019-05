Tengo una pregunta para el candidato

Laura Pérez - Jubilada

¿Trabajarán para coruñeses de todas las edades?

Xulio Ferreiro: "O noso programa e práctica política situou ás persoas, sen exclusión, no centro e ten medidas pensadas para todas as franxas de idade, con áreas de xogo e circuítos biosaludables"

Beatriz Mato: "Nuestro proyecto de ciudad integra medidas que persiguen una ciudad volcada en las familias y la infancia, que brinda oportunidades a la juventud y agradecida a sus mayores"

Inés Rey: "Nuestro programa es transversal y recoge propuestas hechas por y para los ciudadanos de cualquier edad, barrio y condición social"

Francisco Jorquera: "Por suposto. Esa é obriga de calquera equipo de goberno. No noso programa pode ler propostas para todas as idades e unha visión global da cidade"

Mónica Martínez: "Debemos y queremos trabajar para todos los coruñeses con independencia de su edad, sexo o religión. Queremos una ciudad en la que tengan cabida todos los vecinos"

Óscar Catoira - Ingeniero

¿Verán la ciudad como unidad y no grupo de barrios?

Xulio Ferreiro: "Mantemos unha visión de conxunto sobre A Coruña e a súa área metropolitana, e temas como a mobilidade ou a xestión de residuos teñen que ter unha resposta conxunta"

Beatriz Mato: "A Coruña es una ciudad de ciudades, equilibrada en lo territorial, que pone a sus barrios en el centro, en la que todos sus distritos disfrutarán de elementos económicos y culturales"

Inés Rey: "Nuestro proyecto para A Coruña es un proyecto global que implica el desarrollo de un modelo de ciudad con un urbanismo sostenible, la agenda 20/30 y una movilidad del SXX"

Francisco Jorquera: "As cidades son corpos vivos, moito máis ca unha simple suma de elementos, e desde esa perspectiva hai que enfocar a xestión. Pero cada barrio precisa actuacións específicas"

Mónica Martínez: "La ciudad debe tener una identidad única, lo cual no es incompatible con que las decisiones se tomen adaptándose a la realidad y necesidades específicas de cada barrio"

Carlos Silva - Analista de Mercados

¿Cómo gestionar los contratos de becarios?

Xulio Ferreiro: "Apostamos por impulsar un Plan de Emprego Xuvenil. Dentro do Concello, o Goberno local mantén convenios coa UDC para a realización de prácticas obrigatorias"

Beatriz Mato: "Estos contratos posibilitan la adquisición de formación y experiencia en un entorno laboral. En el ámbito de nuestras competencias velaremos por sus derechos"

Inés Rey: "Velaremos por el cumplimiento de la normativa legal tanto en relación a los becarios en prácticas como a los trabajadores de las empresas concesionarias"

Francisco Jorquera: "Melloraremos na medida do posible as condicións laborais e salariais daqueles contratos que dependan directamente do Concello e vixiaremos ás externalizacións"

Mónica Martínez: "Queremos luchar contra la precariedad en la contratación, hacer que nuestros jóvenes puedan tener un futuro de oportunidades"

José Antonio Gutiérrez - Jubilado

¿Liberarán las aceras de la carga y descarga, cómo?

Xulio Ferreiro: "Redistribuiremos e recalcularemos os espazos nas zonas de maior concentración de comercio e hostalería. Promoveremos no tramo urbano o transporte non contaminante"

Beatriz Mato: "Actualizaremos y mejoraremos la distribución urbana de mercancías. Promoveremos campañas de vigilancia, con incidencia en erradicar la doble fila"

Inés Rey: Analizaremos la demanda y necesidades de los comeciantes y trabajadores e incrementaremos la vigilancia policial para evitar el mal estacionamiento"

Francisco Jorquera: "Melloraremos no posible a regulación, axustando os horarios co uso do espazo público polos peóns. Nalgunhas rúas é preciso establecer novas zonas de carga e descarga"

Mónica Martínez: "Lo que haremos será controlar y exigir que se cumpla la normativa