"Los técnicos dicen que tenemos que reducir unas 3.000 viviendas en el PXOM"

Es la primera vez en más de 30 años que el PSOE lleva otro candidato. ¿Influirá en los votos?

Las perspectivas son bastante óptimas. Cuando un candidato como el anterior decide dejar al frente de un ayuntamiento de esta magnitud a un equipo conmigo al frente es porque dentro de su experiencia y sabiduría sabe que somos un equipo preparado para afrontar todos los problemas de Culleredo y sacarlo adelante.

¿Qué balance hace del mandato y de su tiempo de alcalde?

Positivo. Entré entre la anterior ley de contratos y la nueva, y probablemente la agilidad que había antes se perdió. Ya se están estudiando fórmulas para agilizar.

¿Qué hizo bien y qué mal?

Hubo más aciertos que errores. Sí se hizo bien planificar cómo queremos que sea Culleredo en los próximos cuatro años. Hemos hecho grandes proyectos y alguno, por estos plazos, no hemos sido capaces de que se visualizaran.

¿Por ejemplo?

La transformación y humanización de A Corveira, de parques infantiles, de varios centros sociales. Y lo que más nos preocupa es no perder las políticas de proximidad al ciudadano y de bienestar social.

¿Sus principales propuestas?

Crear talleres y formación para jóvenes y un vivero de empresas. Y renovar senderos, mejorar la seguridad vial y transformar zonas que quedan un poco anticuadas de Vilaboa, O Burgo y el ámbito rural.

El Concello alegó a la propuesta del plan director de Alvedro. ¿Hasta dónde llegaría?

El Gobierno municipal hizo las alegaciones que los vecinos querían. En defensa de los intereses de los vecinos estaré siempre, independientemente de quien esté en el Gobierno central. ¿Hasta dónde llegaré? Cuando haya noticias, hasta donde me digan mis vecinos.

¿Y en el caso del vial 18?

Yo no estoy dispuesto a que una vez más Culleredo sea el municipio experimental de algunas cuestiones. Este vial 18 no atiende a la demanda de mis vecinos, con lo cual mi oposición es total.

¿Qué pasa con el PXOM?

Para aprobar un PXOM hace falta una mayoría absoluta. Y cuenta con informes desfavorables en algunos aspectos de los técnicos municipales. He tenido una reunión con los técnicos y los redactores para tratar de subsanar todas esas deficiencias. Me confesaron que no era un trabajo fácil, que iba a llevar unos cuantos meses.

¿Cuáles son esas deficiencias?

Son demasiado espesas para comentarlo en una entrevista, pero se refieren a diferentes ámbitos de actuación, temas demográficos, etc.

¿Excesiva previsión de vivienda otra vez?

Sí, parece ser que la ley volvió a cambiar y es uno de los aspectos que consideran. Creo que tenemos que bajar en torno a 3.000. Pero bueno, eso es interpretable.

¿Qué quiere decir?

Que es la Xunta la que tiene la última palabra.

¿Por qué en A Garrocha rechazaron depurar responsabilidades?

No es que no quisiéramos. Vendrán después si hay temas penales o los técnicos municipales ven indicios. Yo estoy muy tranquilo. Fui el alcalde que va a arreglar los problemas de A Garrocha.

¿Cuál es la peor herencia de Sacristán?

No hay herencias malas de Sacristán. A Garrocha es subsanable.