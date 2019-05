"Los últimos cuatro años han sido una tremenda cura de humildad"

El sector educativo tiene imagen en la candidatura del PSOE a través de Estrella Jiménez, nueva en una lista electoral. Desde el puesto número 11, esta maestra cordobesa afincada desde hace más de dos décadas en A Coruña defiende la renovación experimentada por su partido en los últimos cuatro años y apuesta por que el nuevo Gobierno local, si los votantes quieren con ella dentro, lleve a cabo una mejora de los centros educativos y explote mejor la relación con la Universidad.

¿Qué la une al PSOE?

Nací en Córdoba hace 51 años y allí formé parte de las Juventudes Socialistas. Retomé la afiliación al llegar a A Coruña hace más de 20 años. He estado trabajando dentro del partido en varios momentos, unas veces de forma más activa que otras; fui representante de Educación y de Acción Electoral en alguna Ejecutiva anterior; he colaborado en campañas generales y municipales. Esta vez me llamó Inés y su proyecto me gusta. No dudé en formar parte de su lista.

Ocupa el puesto 11, que no es de salida, y el PSOE tiene ahora seis ediles. ¿Le gustaría ser concejal?

Hombre claro. Me gustaría poner en práctica nuestro proyecto. Se pueden hacer muchas cosas desde los departamentos del Ayuntamiento y necesitamos una mayoría solvente, no sé si de diez, once o doce concejales. Esto es vocacional y muy romántico, y no tengo más aspiraciones que trabajar por la ciudad.

¿A qué sector representa dentro de la candidatura socialista, de la que Inés Rey dijo que había figuras de todos los ámbitos?

Soy maestra de instituto y he dirigido centros educativos. Tengo 30 años de servicio en la gestión educativa y de recursos humanos. Es lo que puedo aportar.

Entonces, ¿en qué tiene que mejorar A Coruña en el aspecto educativo?

Fundamentalmente hay que mejorar la relación con la Consellería de Educación, que nos tiene que hacer más caso en la mejora de los centros. Hay que cumplir el pacto local por el que nos repartimos el mantenimiento de los colegios de Primaria. Hay que mejorar los comedores escolares, donde haya productos locales y cercanos. Deben ampliarse las plazas para alumnos de 0 a 3 años y de 3 a 6, trabajar de forma conjunta para mejorar las políticas de conciliación. Y debe existir una sinergia mucho mayor con la Universidad para que sus recursos reviertan en la ciudad creando industria e innovación, desarrollo y empleo directo e indirecto.

¿Qué medidas prioritarias pondría en práctica para cumplir estos objetivos?

A través de otras concejalías, como Servicios Sociales, se tiene que colaborar en el ámbito educativo de forma complementaria. Tenemos la propuesta de crear en los centros cívicos unos equipos multiprofesionales con representantes de los centros educativos, de los servicios sociales municipales y del Sergas y colectivos sociales de espacios de diversidad. Se trataría de una sinergia de recursos.

Al margen del campo educativo, ¿qué le gustaría que llevara a cabo el PSOE si gobierna?

Mejorar la conexión con los barrios y el bienestar general en cuanto a limpieza, servicios, comercio de proximidad y seguridad. Entre A Coruña a la que yo llegué hace dos décadas y la de ahora veo la ciudad menos cómoda, menos amable. Hay más suciedad, más comercios cerrados, una sensación de menor seguridad. Y por supuesto, hay que renovar la fachada marítima y abrir la ciudad al mar.

Aunque usted no ha estado en el grupo, ¿en qué cree que ha cambiado el PSOE de la ciudad desde 2015, tras perder concejales, cambiar más de una vez de portavoz, diseñar una candidatura con tensiones y, en ámbito estatal, celebrar el triunfo de Pedro Sánchez el 28 de abril?

Hemos tenido una tremenda cura de humildad y reflexionamos hacia dentro para saber qué responsabilidades tenemos nosotros en lo que está pasando en la ciudad. Hemos tenido sobresaltos, pero el grupo, ahora, alrededor de Inés, ha encontrado un consenso muy importante. Somos un partido de mucho discutir, pero no podemos fallarle ni a España ni a Galicia ni a A Coruña como referente de progreso. Nuestra propia renovación se la tenemos que enseñar a la ciudad.