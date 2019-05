"Somos unha forza puramente de Betanzos, sen o paraugas de ninguén"

Alberte Muíño repite como candidato, nesta ocasión á fronte de Betanzos en Común. Lamenta que non fose posible a confluencia das forzas de esquerdas. "Decidimos tirar igual para adiante como forza betanceira porque entendemos que Betanzos ten que contar cunha opción puramente de aquí, sen o paraugas de ninguén". O candidato lamenta a falta de avances na cidade. "As lexislaturas en Betanzos desde hai moitos anos, por non dicir desde que existe a propia democracia, son exactamente igual unhas cas outras. Ao final nada cambia. Galicia xira e cambia, a comarca xira e cambia e Betanzos segue exactamente igual que hai moitos anos", lamenta. Muíño destaca que as tres prioridades de Betanzos Novo, os "tres temas vitais", son a recuperación do Pasatempo e a aprobación das fórmulas precisas para garantir despois o seu mantemento; a construcción dun centro de día no vello ambulatorio e a mellora do IES Francisco Aguiar.