"Hay mucha gente que tiene cariño a Marea, pero que lamenta el descuido en la gestión"

Antón Luaces, presidente del Foro Cívico, concede a "la eficacia en la gestión" la condición de termómetro para determinar el voto del electorado en unas elecciones municipales, un factor no exento de contradicciones. "Hay mucha gente que tiene cariño a la Marea y particularmente a Xulio Ferreiro, pero entre esa gente hay quien piensa que se ha descuidado mucho la gestión municipal, sobre todo en lo que atañe a obras importantes o a acciones de limpieza", explica.

Su pronóstico apunta a un pacto de izquierda "más de apoyos externos que de gobierno". Da la victoria "por puntos" al PSOE con el respaldo de BNG y Marea, sin que estos muestren intención de formar parte del Ejecutivo. Aunque cree que la candidata del PP, Beatriz Mato, no será castigada como lo fue su partido en las generales „destaca de ella su gestión como conselleira, "no en el terreno municipal"„, prevé que Inés Rey se aprovechará de la "marea de triunfo en que está el PSOE", aunque matiza que la aspirante "no tiene activos de gestión". "Habrá gente que su sumará a los socialistas pero no porque sean socialistas, sino porque el partido está en la cresta de la ola", comenta.