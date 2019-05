"Iremos máis rápido ou máis lento pero non nos desviamos do camiño un só centímetro"

Xulio Ferreiro, no local da Marea Atlántica, na praza do Humor.

Xulio Ferreiro, no local da Marea Atlántica, na praza do Humor. Víctor Echave

Xulio Ferreiro quere ser alcalde oito anos, algo que non conseguiron ningún dos seus dous precedesores. Defende que os votantes poden confiar en Marea Atlántica fronte a forzas que fan "unha cousa en campaña e outra no goberno". Xustifica que tiveron "un mandato moi complicado" pero que nel deixaron "moitas cousas lanzadas", polo que está "convencidísimo" de que "o próximo vai ser marabilloso".

Que aprendeu da cidade que non soubese antes da Alcaldía?

Moitísimo. Cando non eres alcalde, estás nun ambiente que ten os seus límites, desde a Alcaldía ves toda a cidade. Unha das cousas que más me sorprendeu foi o movemento asociativo que ten que ver coa diversidade, funcional, cognitiva... Era un mundo que non coñecía antes e namoroume, de voluntarios e voluntarias que fan un traballo inmenso e dos rapaces que participan nesas entidades: Depor Genuine, Aspronaga...

Custa mobilizar ás tropas e a un mesmo cando as enquisas non ofrecen bos augurios?

Nada difícil. Temos un equipo de xente inmenso traballando e a verdade é que a ilusión desta campaña está sendo brutal. As enquisas son o que son, hai enquisas que se fan para influir nos indecisos e no voto e teñen varias lecturas. As nosas dan que imos ben, que cada día subimos e que canto máis nos alonxamos das xerais e máis se pensa en clave local, máis persoas están dispostas a votar a Marea.

A irrupción do PSOE nesas enquisas, co resultado do 28 de abril, fíxolles cambiar a estratexia e ser máis duros con eles?

Sabiamos que a proximidade das xerais ía influir. A xente votou nunha clave nas xerais pero hai que votar noutra na Coruña. Na Coruña non se presenta Pedro Sánchez e o PSOE da Coruña ten unha traxectoria propia. Non só nos anos onde gobernou, cos intereses que se movían, con que e para que aliados... En moitos anos fanse cousas boas e non tan boas pero hai un modelo que entendía a cidade como un campo de negocio para uns cantos. Pero tamén está a traxectoria do PSOE estes catro anos, que non foi o que se nos presenta agora. Porque aquí hai catro anos á dereita parouna a Marea e durante catro anos estivemos sós frente a unha dereita moi agresiva e o PSOE foi muleta do PP.

É por iso que fai seus os resultados do 28 de abril?

Non fago meus os resultados, fágoos colectivos. Hai unha maioría de progreso, que se manifestou de diferentes xeitos, con diferentes votos. Compartimos os sentimentos de temor dunha posible involución e de alivio por tela evitado. E ese sentimento creo que é compartido polas persoas que votamos progreso. Tampouco fixen miña a moción de censura de Rajoy e sentinme partícipe dunha maioría social que quería iso.

Penalízao iniciar a campaña despois do resto por non apoiar a ningún partido nas xerais?

Ao revés. Permitiume chegar máis fresco, coas ideas máis claras. Eu quería falar da Coruña e só da Coruña e tamén demostrar que a Marea Atlántica é unha forza política arraigada no local, enraizada na Coruña, cun perfil municipalista clarísimo e que ademais podía recoller e recolle de apoio de xente que votou diverso nas xerais.

Cales serían as consecuencias de que fosen terceira forza?

As consecuencias de que este proxecto non tivese continuidade serían que o Goberno local volvería estar ao servizo dos intereses da minoría. Nós sempre facemos e dicimos o mesmo. En nós pódese confiar. Podemos facelo mellor ou peor, máis rápido ou máis lento, pero non nos desviamos do camiño un só centímetro. Sabemos que outros que se presentan como rexeneradores e novos, acostuman dicir unha cousa en campaña e facer outra no goberno.

Unha das acusacións comúns do resto de partidos é a falta de eficiencia e xestión, que parte de razón teñen?

A un goberno en minoría ténselle que comparar con outros gobernos en minoría sobre as posibilidades de sacar proxectos adiante. E aquí nunca houbo. Pero hai exemplos suficientes do contrario: saen o dobre de licencias agora que en 2014, o Concello reduciu a débeda despois de anos aumentando, é líder en execución de gasto social... E a capacidade de xestión mídese no que deixas atrás, se deixas algún Conde de Fenosa, Someso, Agra de San Amaro... nós non vamos a deixar nada diso.

Fala das dificultades de gobernar en solitario, cre que tería sido mellor un cogoberno?

Non se deron as condicións. Falar do que puido ser é moi complicado. Estivemos a piques de chegar a un acordo. Lembro que antes de someter o meu mandato a unha cuestión de confianza tiñamos un acordo case pechado co Partido Socialista e desbaratouse porque decidiu dar unha rolda de prensa cambiando os termos do acordo e antes de telo completamente pechado.

Igual que o PSOE facilitou a súa investidura, facilitaría a do PSOE no caso contrario?

Non vai facer falta, porque vou seguir sendo alcalde.

E o mellor para o mandato que vén é que haxa un goberno que non estea en minoría?

É bo que haxa estabilidade e as fórmulas para buscala dependerán do resultado do 26. Nese sentido, nunca mirei a ningún lado equivocado. Como alcalde, tendo en conta a maioría progresista que hai, intentei liderar unha maioría progresista no pleno. Foi moi difícil porque o PSOE cambiou catro veces de voceiro e eses catro cambios foron catro cambios de estratexia. Polo medio tamén estivo a investidura de Rajoy permitida polo PSOE e onde persoas do PSOE da Coruña tiveron un papel relevante.

Cal foi a renuncia máis importante do que falaba en 2015?

Non renunciamos a nada. Pode que non chegasemos a todo pero só prometín tres cousas na campaña anterior: ter as prioridades claras, e fun fiel; honestidade, e cumprín de sobra; e prometín traballo duro, e no meu cabelo vese o desgaste houbo. O resto, o programa, ten un cumprimento altísimo.

Xa que era posible que o xulgado chamase a declarar polo cárcere, é un problema que estea na súa lista Claudia Delso?

Non é ningún problema. A única imputación que recibiu Claudia Delso ata o de agora foi a do PP. Hai unha unha investigación en marcha e a súa declaración coincide co último día de campaña, coincidencia bastante desfortunada e que se dá porque en marzo o PP evitou a declaración programada. O que estou desexando é que Claudia poida explicarlle á xuíz o que fixo, como se fixo, e que se poida ver que non houbo nada. Quen aquí vexa un caso de algo que se achegue á corrupción, ten que ter moita imaxinación.