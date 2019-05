D icen que con el paso del tiempo se ven las cosas de diferente manera. No es mi caso cuando recuerdo aquellos días de la campaña municipal del 2015. Siento la misma fuerza e ilusión por defender los ideales democráticos y los principios liberales, con la esperanza de que cada vez está más cerca el momento en que todos disfrutemos de las mismas oportunidades. Recuerdo, sobre todo, y estaré eternamente agradecido por ello, el esfuerzo desinteresado de afiliados, simpatizantes y ciudadanos, llenos de energía y esperanza por influir activamente en el futuro de nuestra sociedad. Fueron momentos intensos, de esfuerzo y sacrificio, de unión y amistad, de aprendizaje y crecimiento personal. Momentos de sentir y vivir. Tenemos el deber de defender y dar uso del bien más preciado que los padres de la Constitución nos han dejado, nuestro voto; solamente ejerciéndolo estaremos contribuyendo en la mejora de nuestras instituciones, en influir en el futuro de nuestra ciudad, en vivir en una sociedad más fuerte, representativa, sana y acorde con su momento. Nuevos proyectos y desafíos nos esperan en el afán de seguir progresando día a día; en mi caso se llama Volt Europa, un movimiento nacido el día en que ganó el Brexit con la finalidad de hacer una Europa más democrática, cercana y unida. Un proyecto panaeuropeo joven e ilusionante, el primer partido que se presenta en todos los estados de la Unión, en el cual me he vuelto a sentir como en mayo del 2015, rodeado de excelentes personas que te hacen sentir que en esta vida, solamente es imposible lo que no se intenta.La diversidad enriquece, el debate enriquece, la participación enriquece,nos hace tolerantes, comprensivos, empáticos y abiertos. Observemos y aprendamos de los diferentes proyectos que los candidatos que aspiran en las próximas elecciones a dirigir el futuro inmediato de nuestra ciudad nos han explicado en la campaña municipal. Ellos harán todo lo posible para que así sea, devolvamos el esfuerzo depositando nuestro voto.

Santiago Folla-Cisneros fue candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de 2015