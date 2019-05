"Oleiros quiere dar salida a las viviendas de Xaz dañando a Cambre. No lo permitiré"

¿Qué tal la campaña?

Bien, agotadora, intensa, pero bien. Contentos con la gente. Les explicamos nuestras propuestas y les decimos que cojan el programa de 2015, el 90% está cumplido.

¿Qué no se cumplió?

El plan general, que es la asignatura pendiente, pero que está contratado a una empresa solvente que sabemos que va a cumplir escrupulosamente los plazos. Y si no es así, empezaremos a sancionarlos desde el minuto uno. No pudimos sacarlo antes porque el PP había dado dos años de prórroga al final de mandato.

¿Qué se hizo bien y qué mal?

Bien, toda la parte de participación, que mejoraremos. Y mal, pequeñas cosas en la información para llegar a los vecinos.

¿Qué resultado pronostica?

Trabajamos para ser la lista más votada.

¿Con quién pactarían?

Vamos a esperar a ver los resultados. Estamos dispuestos a hablar con todo el mundo siempre y cuando entienda que nuestro programa electoral debe cumplirse.

¿Reeditaría el tripartito?

Funcionó bien. Nadie daba un duro, y la verdad es que nunca se hicieron tantas cosas en Cambre en los últimos 20 años. Y no tuvimos problemas más allá de los típicos que puedo tener yo con mis compañeros de UxC o entre familiares o amigos.

¿Su balance del mandato?

Muy positivo. Bajamos 800.000 euros la deuda, logramos pagar a proveedores a 21 días, obras que se demandaban hace muchísimos años y nadie acometió las acometió UxC, como la Casa da Cultura, Rúa Balado, la huerta del cura... el inventario de caminos, una valoración del saneamiento integral... Hicimos una planificación que no había en este Ayuntamiento. Y somos el único partido local e independiente, y nuestro propósito es que las cosas se hagan en Cambre.

¿Xente de Cambre no?

Es una lista electoral, no un partido. Eso lo hace cualquiera; junta a 23 amigos y que sea lo que Dios quiera.

Dicen Oleiros y algunos partidos que boicotea la ártabra.

No, es mentira. Estamos de acuerdo con la vía ártabra. Es imprescindible, necesaria, urgente. Y todos estuvimos de acuerdo en 2015, cuando reuní a los alcaldes, y en 2018 en Mariñán en que tenía que estar el entronque en Cuatro Caminos y libre de peaje. El único que cambió de opinión fue Oleiros. Y todos sabemos por qué.

¿Por qué?

A Oleiros le corre prisa el entronque, sea donde sea y con peaje o no, porque tiene 900 viviendas que está haciendo en Xaz y doscientas y pico en Oleiros. ¿Y cómo les va a dar salida a 3.000 vehículos? Hizo una buena planificación urbanística, no cabe duda, pero no en infraestructuras. Y quiere dar salida a sus urbanizaciones perjudicando a los vecinos de Cambre y es algo que yo no le voy a permitir.

Alternativa dice que el proyecto de O Graxal es ilegal.

No sé de donde lo saca; hicimos una modificación puntual de las normas subsidiarias con todos los informes favorables. Vamos a denunciar al presidente de Alternativa dos Veciños por esas declaraciones. No vale todo, esa vieja política hay que desterrarla. El alcalde de Oleiros se presenta en Cambre con el hijo del exalcalde, algo curioso. Dicen que hace falta el PXOM ahora que saben que tenemos a una empresa solvente, y aparece la vieja política de la especulación. Y es curioso que digan que la zona de O Graxal está masificada. Habrá que preguntarles quién la masificó. Esa modificación lo único que va a traer a Cambre es beneficio. Alternativa tiene que elegir entre Cambre y Oleiros.

La oposición dice que colapsará la Costa da Tapia.

El vial 11-17 descongestionará la Costa da Tapia y la ártabra, la Nacional-VI. Esto no es para mañana. Estamos planificando.

¿Sus prioridades?

Seguir desarrollando el proyecto que tenemos. Pensamos y actuamos como vecinos. No vamos a vender grandes obras.

Está en construcción la Casa da Cultura cuando podría recuperar la Xuventude de Cecebre.

No estamos de acuerdo con gastar en algo y luego devolverlo.