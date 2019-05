"Pedimos que nos voten porque casi toda la oposición copia nuestras propuestas"

¿Cómo vive la campaña?

De una manera muy intensa, con muchísima participación de la gente. Queremos dar las gracias a los vecinos que asisten a nuestros mítines. También con un trabajo de puerta a puerta con el vecino, que al final es el que mejor te refleja la situación de Arteixo.

¿Cree que repetirá la mayoría de 2015?

Nosotros estamos trabajando para lograr la mayoría absoluta, que es la que nos permite gobernar Arteixo. Es lo que permite que los proyectos salgan adelante y que no se cometan errores anteriores como cuando llegamos en 2011 y nos encontramos 18 millones de euros de remanente, una cantidad de dinero que no se invertía en los vecinos. Todos estos años los hemos ejecutado, manteniendo la estabilidad presupuestaria del Concello, por lo menos teniendo un proyecto firme, sólido y con unos cimientos de crecimiento e intentar que en los próximos años nos convirtamos en uno de los concellos más importantes de Galicia.

¿Y si no obtiene la mayoría absoluta?

Si no sacamos la mayoría absoluta, tendrán que pactar los otros partidos y habrá un tripartito o un cuatripartito. En ese sentido, se tendrán que poner de acuerdo para gobernar y nosotros tendremos que pasar a la oposición.

¿Si pasan a la oposición, se echaría a un lado?

Yo seguiría trabajando para un poco ver y que la gente siga apoyando las propuestas que llevamos haciendo todos estos años. Haciendo un trabajo de oposición, pero un trabajo serio y responsable. Pero sobre todo que sea constructiva. No barajamos esa posibilidad. Nuestra intención es ganar las elecciones, sacar esa mayoría estable que permita seguir creciendo al concello.

¿Qué sensación le deja este mandato?

Este mandato me deja una sensación de muchísimo trabajo. Un trabajo, vamos a decirlo así, interno, administrativo. En los próximos años se van a ver cómo se van a ejecutar muchísimas actuaciones en este concello. Vamos a pegar un verdadero cambio de gestión, Arteixo ya tiene que pensar que es un concello de una mentalidad de gran concello. No concello pequeño, sino mediano, equipándose a algunas de las ciudades pequeñas de Galicia. Hemos hecho un esfuerzo brutal con el tema de las basuras. Hemos hecho trabajos intensos para que las grandes infraestructuras salgan adelante. Defendiendo los intereses del Concello de Arteixo por encima de los intereses partidistas, como es nuestra denuncia ante la Audiencia Nacional por la eliminación del peaje. Vamos a seguir trabajando en la línea actual y conseguir que Arteixo se consolide como uno de los concellos principales de Galicia.

¿Por qué hay que votar al PP y no a otro partido?

Principalmente que la gente vea los proyectos ejecutados. Que vea cómo hemos implantado un transporte público, cómo hemos abierto una nueva residencia de ancianos pública, cómo hemos trabajado en el medio ambiente con un sistema de las basuras. Que nos voten por todas las actuaciones que estamos haciendo en las parroquias. Y principalmente pedimos que nos voten porque lo que están haciendo la mayor parte de los partidos de la oposición es única y exclusivamente copiar nuestras propuestas. No hay propuestas nuevas. Cogen nuestro programa y nos lo copian. Se están aprovechando de nuestro trabajo. Siempre van a rebufo del trabajo del Gobierno.

¿Cómo acabará la denuncia por la subrogación de los trabajadores de la basura?

La legislación nos va a dar la razón. Pongo un ejemplo: el paso del servicio de bomberos de la Diputación, que a día de hoy está externalizado y que es un caso muy similar al del Concello de Arteixo, va a pasar a ser público. Se va a proceder a la subrogación. He pedido el dictamen que han hecho dos profesores de universidad y donde van en la línea exactamente igual a la del Concello de Arteixo. La Diputación propone subrogar a los trabajadores como laboral indefinido no fijo. Es el mismo procedimiento que nosotros. Vamos a ganar esa batalla, defendiendo los servicios públicos.

Hace unas semanas decía que su intención era mantener el mismo equipo de trabajo, ¿por qué no repiten los ediles de Obras y Educación?

Es una decisión personal de ellos. Yo he ofrecido la renovación a todos los compañeros. Han tomado la decisión de no seguir en la candidatura. Agradecer a Celina (Varela) y José Ramón (Amado) que hayan estado conmigo y me hayan apoyado. Son un ejemplo del esfuerzo y el trabajo que se ha hecho. Seguimos trabajando con un equipo consolidado desde hace muchos años. Nosotros lo que no hacemos es variar o fichar personas de otros partidos. No es lo apropiado.