Tengo una pregunta para el candidato

Iván Brea - Desempleado

¿Cómo fomentaría el empleo juvenil?

Xulio Ferreiro: "A través do Pacto Local polo Emprego e dun novo Plan Municipal de Emprego 2019-2023. Executaremos o proxecto Coruña Suma, dotado con 5,6 millóns de euros, para crear emprego"

Beatriz Mato: "Potenciaremos los programas para mejorar la empleabilidad y las competencias profesionales de la juventud de cara a su incorporación en el mercado de trabajo"

Inés Rey: "Aumentaremos los convenios de colaboración con colegios profesionales e instituciones de enseñanza para aumentar becas y contratos en prácticas"

Francisco Jorquera: "Fomentando o emprego. O Consello Económico e Social elaborará unha estratexia que implique a todos os actores e executaremos esa estratexia con todos. Emprego, si; pero digno"

Mónica Martínez: "Acabaremos de una vez por todas con el fraude de los inútiles planes de empleo locales e implantaremos programas de orientación e inserción laboral eficaces"

María Luisa Casares - Sanitaria

¿Másplazasen residenciasde mayores cuándo?

Xulio Ferreiro: "Traballaremos dentro das nosas competencias para ampliar as prazas para centros de maiores. Crearemos un proxecto piloto que combina centro de día e escola infantil"

Beatriz Mato: "Aumentaremos la oferta de plazas públicas de atención diurna y el número de horas de servicio de ayuda en el hogar. Está en previsión la construcción de una nueva residencia en Eirís"

Inés Rey: "No es competencia municipal ampliar las plazas de residencias para mayores, pero colaboraremos con la Xunta cediendo terrenos como hicimos siempre que gobernamos"

Francisco Jorquera: "É unha demanda social e dos colectivos que atenden ás persoas maiores. Facilitaremos desde o Concello que se poidan aumentar prazas e novas residencias públicas"

Mónica Martínez: "Apoyaremos la creación de plazas hasta cumplir con la recomendación de la Organizacion Mundial de la Salud"

Regina Viturro - Gerontóloga

¿Combatirá las 'fake news' y de qué manera?

Xulio Ferreiro: "As administracións públicas deben transmitir información veraz e poñela ao alcance da cidadanía, cousa que o Goberno fixo por distintas vías: Dillo ti, Escano cidadán..."

Beatriz Mato: "En primer lugar, no generando 'fake news', al comprometernos a facilitar una información objetiva y transparente. En segundo lugar ayudando a combatirlas en el ámbito municipal"

Inés Rey: "Combatir las 'fake news' excede al ámbito municipal; para ello me consta que trabajan los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la justicia"

Francisco Jorquera: "Conseguindo que as canles públicas e oficiais de información sexan honestas, plurais e fiábeis, que o público estea sempre ao servizo do público"

Mónica Martínez: "Hay que respetar la libertad de expresión si bien aquellos que se vean afectados por ellas deben tener garantizado su derecho a exigir una rectificación pública"

Susana Lago - Dependienta frutería

¿Reestructurará y recuperará paradas de bus?

Xulio Ferreiro: "Impulsaremos un novo mapa de liñas de buses que conecten mellor os barrios, os polígonos industriais e aqueles lugares que esixen máis e mellores frecuencias"

Beatriz Mato: "Apostamos por una red de bus más eficiente, con más y mejores líneas, horarios y frecuencias. De la reestructuración de líneas, dependerá el mapa definitivo de paradas"

Inés Rey: "La ubicación de las paradas de bus y la reordenación de las lineas se harán en el marco del plan de movilidad que aprobaremos en el primer año de mandato"

Francisco Jorquera: "É unha prioridade. Algo que non se fixo neste mandato. Seremos moi firmes nestas cuestión, o cambio en serio que queremos para A Coruña empeza por aí"

Mónica Martínez: "La ciudad ha crecido y sin embargo el transporte publico no se ha adaptado. Es necesario llevar a cabo la revisión del trazado de las líneas de buses y aumentar su frecuencia"