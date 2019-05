Ve posible recomponer los puentes con Sadamaioría?

Hemos demostrado que somos capaces de dialogar, nunca hemos tenido problemas para llegar a acuerdos. Tuvimos una experiencia de gobierno entre 2007 y 2011 donde el diálogo y la lealtad fueron plenas. El PSOE siempre ha conseguido dialogar con todo el mundo y siempre lo haremos para lo que sea beneficioso para Sada.

Si el reparto de fuerzas es similar al de 2015, ¿el PSOE volvería a apoyar un gobierno liderado por Sadamaioría?

Quiero dejar zanjado este tema. Somos un partido de izquierdas y de ahí no nos hemos movido nunca. Si alguien necesita hablar con el partido socialista tendrá que hacerlo desde el principio. Hace cuatro años fuimos más que generosos y hemos sido leales hasta que nos marchamos del gobierno.

¿Eso es un sí o un no?

No es el momento de hablar ni de pactos, lo que sí digo de forma rotunda es que el partido socialista está en la izquierda. Vamos a luchar por ser la fuerza más votada de la izquierda. Creo que lo fundamental en la corporación que salga va a ser el diálogo y ¿quién va a hacerlo?, pues quien siempre lo ha hecho: nosotros.

Insiste en que está en la izquierda. ¿Teme que pase factura la dura oposición que ejerció el PSOE los últimos meses?

No es cierto que hayamos ejercido una oposición dura, es que la dureza no se puede percibir en función de que a uno no le digan lo que quieren, que no le digan a todo que sí. Lo que hemos hecho en la oposición lo hicimos también en el gobierno. Siempre hemos dado nuestra opinión y nuestra visión. El PSOE no ha cambiado de rumbo, está donde siempre, a la izquierda, lo que pasa es que estábamos en la oposición, pero ha sido una oposición constructiva.

¿De qué se siente más orgullosa de su paso por el gobierno?

Los grandes logros han sido hacer una política realista y que entendiese Sada, a las personas y las necesidades que traslada la ciudadanía. Por citar alguno, hemos dignificado varios espacios dentro de nuestras áreas: el patio cubierto de Sada y sus Contornos, reparaciones e los centros escolares, la pasarela del Pedro Barrié, el arreglo del pabellón.. Hemos creado el aula de estudio y puesto en marcha proyectos como café con verbas, las visitas culturales o el programa TEI para combatir el acoso.

¿Cuáles serán sus prioridades si gobierna?

Ponernos a buscar ya los terrenos para el centro de salud, la redacción de planes globales para que a cuatro, ocho o diez años vista conseguir el 100% de los servicios básicos de agua y alcantarillado en todas las parroquias y la tercera, creo que hay que ir a Madrid hablar de forma contundente de la playa, es un motor económico fundamental.