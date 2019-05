Los candidatos se han organizado para votar y no lo harán todos a la misma hora. La primera será Mónica Martínez, de Ciudadanos, en el Hogar de Santa Margarita. Francisco Jorquera (BNG) votará en O Castrillón a las once de la mañana. A las once y media, el alcalde, acudirá al centro cívico de San Diego y a las doce la aspirante del PP, Bea Mato, prevé presentarse en el Palacio de María Pita. La última será Inés Rey, que votará en Zalaeta a las doce y media del mediodía.