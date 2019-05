Ferreiro: "Asumo la responsabilidad de los resultados y lamento la decepción"

Con la voz a punto de quebrarse, entre aplausos, abrazos y palabras de ánimo entró el candidato de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, en la sede de la formación, en la plaza del Humor. Lo hizo antes de que se escrutase el 100% de los votos —casi a medianoche— porque ya las carpetas y las caras de los apoderados les habían dicho que el reparto de escaños no se iba a mover mucho más y que su lista se quedaría con seis representantes, cuatro menos que en 2015. Ferreiro entró triste, pero con ganas de agradecer el esfuerzo a los militantes y con pesar por no haber sido el elegido para continuar con un "proyecto de cambio".

"Espero que Inés [Rey] esté a la altura del mandato popular que acaba de recibir y que tenga valentía para afrontar las reformas y los proyectos que esta ciudad necesita", dijo Ferreiro, que reconoció la derrota al no haber podido mantener todos los votos que afines a otras formaciones le habían prestado en 2015. "Yo, como cabeza visible de los pasados cuatro años y de la candidatura asumo en primera persona la responsabilidad de estos resultados y lamento las decepciones que pudiese haber durante estos años", confesó, con la voz cada vez más rota, sobre todo, cuando se sinceró con los votantes que no renovaron su confianza en Marea, a los que pidió "disculpas por no haber estado a la altura de las expectativas".