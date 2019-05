El PSOE gana las elecciones en A Coruña, según la encuesta de TVG

El PSOE ganaría las elecciones municipales en A Coruña e Inés Rey estaría en disposición de ser alcaldesa, según el sondeo a pie de urna de la TVG, difundido tras el cierre de los colegios electorales. El sondeo otorga a los socialistas entre ocho y diez concejales (29% de los votos), frente a los seis actuales. Marea Atlántica, tras gobernar cuatro años con diez ediles, caería a 6-7 actas (24,7%) y el PP sufriría un nuevo descenso, tras el padecido en las municipales de 2015, al desplomarse a 7-8 concejales desde los diez actuales (25,8%). La encuesta otorga 2-3 concejales al BNG (9,9%), que ahora tiene uno, y sitúa a Ciudadanos (5,2%) y a otro partido político, sin especificar y al que otorga el 5,5% de los votos, a las puertas del Palacio Municipal, con entre 0-1 ediles.

La encuesta de TVG deja en A Coruña una Corporación fraccionada, con entre cuatro y seis grupos, con mayoría para las fuerzas de izquierda. El PSOE, como partido más votado, tendría capacidad para formar gobierno, pero precisaría el apoyo de otra fuerza, Marea Atlántica, para aprobar los proyectos que requieran mayoría absoluta en el pleno municipal. La candidatura de Xulio Ferreiro quedaría lejos de revalidar la Alcaldía al situarse por debajo del PSOE en cualquiera de los horquillas de ediles manejadas en la encuesta.

La apuesta del PP por la exconselleira Beatriz Mato no solo no le permitiría recuperar la Alcaldía, ni siquiera con un hipotético acuerdo con Ciudadanos, liderados por Mónica Martínez, sino que no detiene la sangría de votos de las generales, al caer de diez actas a un máximo de 8. El BNG, con Francisco Jorquera como cabeza de lista, ve reforzada su posición, con entre 2 y 3 ediles, pero sin que le permitan ser imprescindible en un gobierno de coalición de las fuerzas de izquierda.