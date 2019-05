Ciudadanos entra con un concejal por primera vez en el Concello

Ciudadanos contará con representación en María Pita por primera vez después de obtener el 5,80% de los votos. Mejora el resultado conseguido en 2015, cuando se quedó a las puertas, con un 4,88%, por debajo del porcentaje mínimo para entrar en una corporación municipal, el 5%. La formación naranja ha conseguido 1.322 votos más que hace cuatro años, con 7.152 papeletas.

"Es cierto que esperábamos más, pero por nuestras expectativas, por lo que sentíamos en la calle", apuntó la candidata Mónica Martínez, al conocer los resultados tras seguir el escrutinio desde una cafetería de Os Rosales. Antes del cierre de los colegios, las encuestas a pie de urna daban a Ciudadanos tres ediles y la alcaldable se mostraba muy optimista con alcanzar ese resultado y que entrasen junto a ella Miguel Pardo y Carmen Mahía.

Al final, será la candidata la única concejala de Ciudadanos en el Concello. No obstante, Martínez aseguró que en su formación están "muy contentos" porque han logrado "entrar con una persona" y antes no tenían "nada". Para la líder del partido en A Coruña, con estos resultados, "ahora hay que crecer" y enfatizó que sin representación en el Ayuntamiento, "no se puede lograr". "Hemos roto el cascarón, y una vez dentro, desde ahí hay que tener más presencia e ir sumando".

Crecimiento

Otro de los puntos en los que hizo hincapié Martínez es en el "crecimiento" de su partido político en la ciudad, con un incremento de más de mil votos en comparación con las últimos comicios municipales. "Estamos muy contentos con este crecimiento, con los 7.152 votos, el 5,8% de los votos nos parece muy positivo y al final es un reflejo de lo que es Ciudadanos que sigue creciendo poco a poco, pero aumentando su presencia y eso es importante". En este sentido, la número uno de la formación naranja se refirió a los buenos resultados que consiguió Ciudadanos en las elecciones generales del 28 de abril. "Teníamos confianza de los 21.000 votos de las generales", reconoció Martínez.

A continuación, afirmó que desde la agrupación coruñesa entendían que "las municipales no son lo mismo que las generales". "Ha sido un gran resultado porque partíamos de cero y lo importante era entrar". A su juicio, este "gran resultado" para Ciudadanos en la ciudad herculina les va a permitir "ir arañando" su espacio.

Martínez defendió que con presencia en la corporación municipal, le será más fácil ampliar en futuras elecciones su representación en el Concello. La número uno de la formación hizo extensiva esta valoración al resto de Galicia "en donde lo importante es que hemos sumado concejales", de cara a lograr estar presentes en más instituciones.