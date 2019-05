Feijóo: "No estamos contentos, no son los mejores resultados para el PP gallego"

Es el peor resultado del PP gallego en unas elecciones municipales, no solo en número de votos, sino también porque por primera vez podría no estar en el gobierno de ninguna de las siete ciudades gallegas. Sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó que los populares han sido el partido más votado en Galicia en los comicios locales y que ganó en el 56% de los ayuntamientos y en tres de las cuatro provincias gallegas (salvo en Pontevedra). Eso sí, no está "contento". "No son los mejores resultados. Nos quedamos a medio camino", señaló.

Echó la culpa de nuevo a la "fragmentación del voto" que le impidió alcanzar mayorías absolutas en las ciudades de Ferrol y Lugo. "La bola ha pegado en el poste y ha salido fuera", utilizó como metáfora. Y en las elecciones europeas recibió menos apoyos en Galicia que el PSdeG.

Aún así, el líder de los populares gallegos tampoco fue catastrofista, al revés. Aunque cree que ahora hay que hacer una reflexión, defendió que "en momentos de extraordinaria complejidad política para el PP" hubo "síntomas de mejoría", respecto a los resultados obtenidos en las pasadas elecciones generales. "Podemos estar razonablemente satisfechos", razonó. Así, puso de relieve que los populares obtuvieron en Galicia mejores resultados que en España. En las municipales el 33,4% frente al 22,1% a nivel nacional. Y en las europeas, el 30% cuando en España el apoyo fue del 20,1%.

Y, aunque los populares se convierten de nuevo en la fuerza más votada en Galicia „a diferencia de las generales„, se quedan por debajo de la barrera de las 500.000 papeletas y solo adelantan por un puñado de votos al PSdeG, que le pisa los talones.

El PP no solo no recupera el poder urbano perdido en las municipales de 2015 sino que fracasa en la única ciudad en la que gobernaba: Ourense. Deja de ser la fuerza más votada y le adelanta el PSOE. Feijóo culpa de este resultado a la fuga de Jesús Araújo, que era edil en el gobierno de Jesús Vázquez, a Ciudadanos.

En otras ciudades los números no le dan. Pese a que los populares fueron la fuerza más votada en A Coruña, Ferrol y Lugo no tienen la mayoría suficiente para gobernar, mientras que los bloques de izquierda suman. Aún así, el dirigente popular calificó la victoria del PP gallego en estas ciudades de "contundente".

Los populares mejoraron sus resultados en Ferrol, Lugo y Pontevedra, pero perdieron ediles en A Coruña, Santiago Ourense y sobre todo en Vigo „donde sufrió el mayor desplome con tres concejales menos„. No solo cedieron terreno en las urbes, también en villas intermedias. De hecho al cierre de esta edición habían perdido 21 mayorías absolutas: de 148 se ha quedado con 127.

El desencanto de los votantes de la derecha con el PP de Pablo Casado está teniendo un efecto arrastre sobre los populares gallegos, que tampoco han sido capaces de rentabilizar todo lo que debieran la debilidad de sus rivales en Galicia. Pese a que los alcaldes del cambio no convencieron y sufrieron el castigo por los líos internos de la confluencia rupturista, el PP no logró un resultado suficiente que le permita convertirse en alternativa.

Y todo esto sucede a las puertas de unos comicios autonómicos „que tocan en 2020„. Si se repiten los resultados obtenidos en las generales del pasado 28 de abril o de los comicios locales de ayer, el PP gallego podría perder la Xunta.

Ahora se agrava el varapalo que ya se llevaron los populares hace cuatro años. En 2015 el PP perdió las alcaldías de A Coruña, Santiago y Ferrol y se quedó sin las diputaciones de A Coruña y Pontevedra. Fue su mayor batacazo electoral después de que Manuel Fraga perdiera la mayoría absoluta en 2005 dejando la Xunta en manos del bipartito.

En mayo de 2015 el PP, a pesar de haber sido el partido más votado en A Coruña y en Ferrol, no logró una mayoría suficiente para gobernar. En ese momento la irrupción de las Mareas y Ciudadanos restaron apoyos al PP, que obtuvo su peor resultado electoral en unas municipales.

Lejos están sus resultados actuales del máximo histórico alcanzado por los populares en unos comicios locales. Fue en mayo de 1995: obtuvo 757.724 votos.