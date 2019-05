María Nogareda se mostraba ayer pletórica con los resultados obtenidos por Alternativa dos Veciños, formación que presentó su candidatura en la recta final del mandato y que ha logrado dos concejales (el 9% de los votos). "Estamos encantados, nos presentamos muy tarde sin apenas tiempo pero con muchas ganas e ilusión", celebra. El partido de la margarita logró sus mejores resultados en las parroquias limítrofes con Oleiros, como Veigue y Soñeiro. En Veigue fue la fuerza más votada y en Soñeiro y Meirás, la tercera.

La candidata de Alternativa dos Veciños también evita pronunciarse de momento sobre posibles alianzas. "Nosotros vamos a facilitar la gobernabilidad y apoyaremos todo lo que sea bueno para Sada, no vamos a entrar en la política del insulto y del desprecio", incide María Nogareda, que no cierra la puerta a un posible acuerdo de gobierno. "Todavía no nos hemos planteado nada. Nosotros no tenemos ansias de sillones, solo queremos mejorar las cosas".