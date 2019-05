"Los coruñeses están esperando a que llegue alguien que coja las riendas de la ciudad hacia el futuro y ese alguien soy yo"

Está acostumbrada a posar porque, según explica, su padre es fotógrafo aficionado y lleva toda la vida delante de cámaras. La cabeza de la lista del PSOE, Inés Rey, iniciará un proceso de diálogo "con las fuerzas progresistas" de María Pita para intentar que el 15 de junio la nombren alcaldesa, tras haber quedado segunda en las urnas tras el PP, por 399 votos de diferencia.

¿Cómo fueron esos momentos en los que llegaban los militantes a la sede tras el recuento?

Muy emocionante, con un recuento de infarto. Hemos recuperado 15.600 votos de las anteriores elecciones municipales. Ha sido un gran resultado. Somos la primera fuerza progresista. Es un gran reto y una responsabilidad.

En la comparecencia estaba entre emocionada, nerviosa y parecía que un poco abrumada, ¿se esperaba este resultado?

Son sentimientos que no se pueden describir, estaban allí mis padres, mi gente, mis compañeros... Fue una campaña muy intensa, porque aquello se acababa y empezaba otra cosa. Es indescriptible, yo que suelo tener palabras para todo, me cuesta describir esa mezcla de emociones.

Cuando se presentó a las primarias hace siete meses, ¿pensaba en este resultado?

Me presenté para ser la primera alcaldesa electa de la democracia en la ciudad y lo hemos logrado.

¿Han empezado a hablar ya de pactos e investiduras? Tiene encima de la mesa la carta que le envió la candidata del PP, Beatriz Mato, proponiéndole una gran coalición.

No hace ni 24 horas que conocemos los resultados. Vamos a ser respetuosos con los tiempos del resto de las formaciones políticas para que cada uno analice los resultados, la estrategia, los posicionamientos. Tenemos unos días para abrir un diálogo con el resto de formaciones que tengan representación en la Corporación y, lógicamente, con las fuerzas progresistas para lograr los apoyos para la investidura. Lo haremos con calma y sin improvisaciones.

Dice: "para la investidura", ¿solo van a tratar su nombramiento como alcaldesa?

Vamos a tratar de todo, se hablará de muchas cosas. Como no ha empezado no puedo decir de qué vamos a hablar.

La investidura es el 15 de junio, ¿tendrán socios preferentes como le pedía el PSOE a Marea Atlántica?

No voy a etiquetar al resto de fuerzas políticas. Iniciaremos esta semana, no voy a decir ni el día ni la hora porque los demás tendrán su agenda. Hablaremos con la responsabilidad y seriedad que requiere el resultado electoral y la encomienda que han hecho los ciudadanos, pensando en el futuro de la ciudad.

Pero Beatriz Mato le ha enviado una carta diciendo que ella ganó las elecciones, ¿hay algún escenario en el que usted no se vea como alcaldesa?

Yo creo que las fuerzas progresistas, la izquierda ha ganado las elecciones, somos la primera fuerza de la izquierda, con una diferencia importantísima de votos, por lo tanto, A Coruña ha apostado por el progreso, por avanzar, no ha apostado por la derecha ni por las políticas de recortes de la derecha y la ultraderecha. No ha apostado por retroceder ni por otros modelos que representa la derecha. Mi responsabilidad como primera fuerza de la izquierda es ser alcaldesa de A Coruña.

¿Con nueve concejales se complica la gobernabilidad en minoría o se puede sacar adelante un mandato?

Antes de empezar a hablar de gobernabilidad hay que hablar de modelo de ciudad, de proyecto, de qué cuestiones son prioritarias y qué necesita A Coruña. Yo voy a ser la alcaldesa de todos, de los que me han votado y de los que no me han votado. Tengo un profundo respeto por los electores del resto de fuerzas políticas y, por lo tanto, lo haré pensando siempre en el bien común y de mi ciudad, porque quiero que vuelva a ser líder y que salga del letargo en el que lleva ocho años. Vamos a recuperar el diálogo social e institucional que tanta falta hace.

Viendo los resultados, ¿qué porcentaje del voto es de la candidatura de A Coruña y cuánto viene del auge de Pedro Sánchez y del PSOE en las generales?

Hace unos meses ya que había una tendencia clara en A Coruña a favor del cambio y de que ese cambio viniese de la mano de la izquierda y de las políticas progresistas. Eso los coruñeses lo han visto en el PSOE. Hemos recuperado la confianza mayoritaria para encabezar ese proyecto. No voy a hablar de porcentajes porque no tiene ningún sentido. El 28 de abril el PSOE fue primera fuerza en A Coruña, Galicia y en España, ayer [por el domingo] también volvió a apostar por el progreso y el avance y dijo que no quiere un gobierno de derechas.

¿Quién tomará y cómo la decisión de si, finalmente, hay un pacto o no con otras fuerzas o de si solo se negocia la investidura? ¿Lo harán teniendo en el horizonte las elecciones autonómicas que serán el año que viene o metiendo en la ecuación también la Diputación?

La única variable que habrá en esa decisión será el interés prioritario de A Coruña.

¿Sin más?

No es poco.

¿No van a interferir las elecciones autonómicas, entonces?

Que yo sepa no están convocadas y el 15 de junio se constituyen las corporaciones locales y, por lo tanto, la responsabilidad del PSOE está con A Coruña y los coruñeses. Mi responsabilidad como alcaldesa es con la ciudad.

El delegado del Gobierno y exalcalde, Javier Losada, dijo en el mitin de cierre de campaña, que usted tendría las puertas de la institución abiertas, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendió la mano a hacer realidad proyectos en la ciudad, ¿cuáles son las prioridades del partido en este sentido?

La prioridad es la ciudad y, para ello, tengo abiertas las puertas del Gobierno de España. Cuando se constituya formalmente hablaré personalmente con los ministros para sacar adelante esas infraestructuras y esos grandes proyectos que necesita la ciudad, así lo haré también con el presidente de la Xunta, con el que pediré una entrevista con carácter inmediato en cuanto sea alcaldesa. Tanto el presidente de la Xunta como el del Gobierno tendrán en mí una leal colaboradora. Sacaremos adelante la Ciudad de las TIC, hablaremos de la Zona Franca, del tren a Langosteira, del Vial 18 y de todo aquello que A Coruña lleva mucho tiempo esperando, como la estación intermodal.

¿Qué proyecto tiene el PSOE para la prisión provincial?

De eso ya iremos hablando con el Gobierno.

¿Cuándo podremos ver algo tangible en la ciudad?

¿Ladrillos? ¿Piedras?

O la convocatoria de las comisiones de seguimiento de los convenios de 2004 que afectan a la fachada litoral, por decir algo.

No hace ni 24 horas que se saben los resultados. Se harán las cosas en los tiempos correspondientes. Sería imposible dar una fecha concreta y una irresponsabilidad por mi parte. No vengo a hacer predicciones sino a hacer política.

¿No me puede decir entonces cuáles son sus prioridades?

La ciudad hay que verla en su conjunto y yo no voy a hacer una lista de prioridades, porque hay algunas que van enlazadas con otras. Tan importante para mí es la conexión ferroviaria a Langosteira como que los barrios recuperen sus mercados y su comercio de proximidad, como tener limpia la ciudad, como la política cultural y social. Es claro que hay cuestiones prioritarias que van a llevar su tiempo y otras que son de gestión diaria, que se harán a la mayor brevedad.

¿Pesará en esas negociaciones con el Gobierno el apoyo que dio a Susana Díaz en las primarias cuando se enfrentaba a Pedro Sánchez?

Yo creo que estamos por encima de estas cuestiones. Estamos pensando en A Coruña y en España, en garantizar las políticas de bienestar. Hablamos de hacer política para las personas, política de verdad. Yo de las casas de los demás no hablo y los procesos orgánicos son a nivel interno del PSOE y, si mal no recuerdo, fue hace dos años. Estamos mirando hacia el futuro, que es hacia donde hay que mirar.

Con los cambios de gobierno siempre se habla de las herencias recibidas, ¿hay algo que quieran conservar de Marea Atlántica? El Dillo Ti , los presupuestos participativos...

No soy partidaria de la política de tierra quemada. No tengo ningún problema en conservar algo que haya hecho Marea o el PP, el bipartito o los gobiernos socialistas anteriores, si es positivo para la ciudad porque creo que hay que hacer proyectos que perduren. Lo que funciona, lo vamos a mantener. Creo que los coruñeses se merecen una Corporación menos bronca y menos crispada donde los líderes estemos a la altura de lo que la ciudad merece, que es madurez política, por mi parte, la van a tener. Las puertas de la Alcaldía estarán abiertas a todas las fuerzas políticas, sectores sociales y ciudadanos para que hablen con la alcaldesa y con el Gobierno local. Esta ciudad se merece que no bajemos al barro. Yo le tengo mucho respeto a los miles de coruñeses que han apostado por otras fuerzas políticas que no son la mía. En mí van a tener siempre a una persona educada, dialogante y que no va a caer en descalificaciones.

Durante esta legislatura hubo cuatro portavoces socialistas y cuatro maneras diferentes de relacionarse con el Gobierno local, ¿qué PSOE se sentará en María Pita, visto también el proceso de configuración de la lista y la integración de las diferentes sensibilidades?

El lema de campaña es: Siempre hacia adelante y A Coruña que quieres. Los socialistas queremos a la ciudad y esa es nuestra sensibilidad. Vamos a encabezar este Gobierno, yo voy a ser la alcaldesa de todos, vamos a apostar por el futuro y por la cohesión social, ese es nuestro objetivo.

Pero durante estos cuatro años vimos que, aunque la meta sea la misma, tienen maneras diferentes de llegar a ella.

Siempre hacia adelante. Creo que estoy siendo clara. No voy a perder ni un minuto en hablar de lo que ha pasado, ni de lo que ha hecho mi partido ni de lo que han hecho los demás. Los coruñeses están esperando a que llegue alguien que coja las riendas de la ciudad y la lleve al futuro y ese alguien soy yo. No me perdonaría estar ni un minuto hablando de cosas que no son productivas para la ciudad,

Para la configuración de la lista habrán visto perfiles y en qué concejalías podría encajar cada uno de los elegidos, ¿han hablado ya de un posible reparto de cargos?

Ahora toca el inicio de un diálogo con el resto de fuerzas progresistas y, a partir de ahí daremos los siguientes pasos. Sería una irresponsabilidad ponerme a hablar de quién va a llevar cada cosa. No va a haber problema, habrá concejales con sus áreas.

¿Cuáles son las fuerzas progresistas en María Pita?

Creo que está claro, el PP no representa a las fuerzas progresistas y de izquierdas.

¿Y Ciudadanos?

Pregúnteselo a ellos.

¿Entran en el grupo de lo que considera fuerzas progresistas de María Pita?

Yo voy a hablar con todos. Quite lo de fuerzas progresistas y ponga fuerzas políticas.