Las europeas dan una victoria más amplia al PSOE y grandes subidas al BNG y C's en la urbe

Las papeletas azules de las europeas arrojan números diferentes a las elecciones municipales de la ciudad. El PSOE tiene mejor resultado, una mayoría más amplia sin la confluencia de Marea Atlántica enfrente y con un Podemos que apenas se mantiene. También el PP saca peores números, al contrario que el BNG. En Ana Miranda confiaron uno de cada diez votantes.

De extrapolarse los resultados de las europeas a las municipales, el PSOE obtendría once concejales y no nueve, el PP tendría ocho y no nueve, Podemos se quedaría en tres, igual que el BNG, Ciudadanos tendría dos y Vox se quedaría fuera al no obtener los votos mínimos.

En las elecciones al Parlamento europeo, también ganó el PSOE, y lo hizo holgadamente. Votaron socialista 45.342 personas, un 36,54%. En 2014, los secundaron un 21,81%, un total de 20.430 personas. Menos de la mitad pero teniendo en cuenta que hace cinco años no se convocaron al mismo tiempo que los comicios municipales y la participación ha crecido quince puntos (62,33%).

El Partido Popular sube en apoyos pero cae en porcentaje de votos. Cogieron la papeleta de Francisco Millán Mon 31.175 coruñeses frente a los 25.380 de la pasada convocatoria. Sin embargo, son el 25,12% de los sufragios emitidos cuando hace cinco años fueron 27,09%. Podemos baja dos puntos, hasta los 10,29%. Las elecciones de 2014 fueron las de la irrupción en las instituciones de Podemos-Izquierda Unida, con un Pablo Iglesias en un pico de popularidad. El resultado anticipaba lo que pasaría un año después, en las elecciones municipales de mayo, que ganaba Marea Atlántica dando la Alcaldía al profesor universitario Xulio Ferreiro.

Las grandes subidas de las urnas europeas en la ciudad han sido las de BNG y Ciudadanos. Los nacionalistas, representados por Ana Miranda, se llevan casi uno de cada diez votos, aunque continúan siendo cuarta fuerza. En 2014 se habían parado en un 5,93%. La formación naranja le sigue de cerca, con un 8,99% de los apoyos y 11.154 papeletas. Cuadriplica lo cosechado un lustro atrás, cuando solo obtenían un 2,96% de los votos registrados, un total de 2.771.