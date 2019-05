Feijóo cree que se mejoró respecto a las generales porque hubo un giro al centro

Aunque el presidente del PP, Pablo Casado, niega un giro al centro, el dirigente gallego y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, coincide con los demás barones territoriales del partido en que si los populares obtuvieron mejores resultados en los comicios municipales respecto a las generales es gracias a que se rectificó el vuelco a la derecha que había imprimido el líder nacional.

Y, por esta razón, el presidente del PP gallego cree que hay que "insistir y persistir" en este giro al centro y seguir "ensanchando las bases del partido".

Tras el fiasco electoral obtenido por el PP en los comicios generales del 28 de abril, Feijóo fue el primero en pedir a Casado que rectificara su estrategia de derechización del partido y ensanchara el partido desde la derecha al centroizquierda. Después de que Núñez Feijóo, uno de los referentes más sólidos del Partido Popular, hiciera este llamamiento, Casado se distanció de Vox, lo calificó por primera vez de "ultraderecha" y emprendió una campaña con el lema Centrados en tu futuro.

Antes de la reunión del comité ejecutivo nacional del PP para analizar los resultados de las elecciones celebradas el 26-M, Feijóo puso en valor que "en tres semanas el partido se ha centrado, ha ensanchado sus bases y los resultados han sido mejores".

Aún reconociendo que no se han alcanzado objetivos, el presidente de la Xunta ve mejoría. En todo caso, advierte de que no pueden darse por satisfechos. "Mientras no volvamos a ganar elecciones, tenemos que seguir mejorando. Debemos insistir y persistir en el centro", recalcó.

Con él coincidieron el resto de barones territoriales del PP. Desde el andaluz, Juanma Moreno, que subrayó la necesidad de "seguir en el centro derecha", al líder del PP vasco, Alfonso Alonso, que señaló que Casado tiene "una responsabilidad muy importante en la búsqueda de proyectos moderados" o el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que aboga por buscar "una mayoría social". También el presidente del PP canario considera que la "autocrítica" ha dado resultados.

Sobre el liderazgo de Pablo Casado, el titular de la Xunta recordó que fue elegido "hace un año" en un congreso y recalcó que "sigue siendo el presidente del partido". Los demás dirigentes territoriales también cerraron filas en torno al líder del partido y abogaron por trabajar ahora en los pactos.