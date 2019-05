Patiño, en posición de elegir

La Corporación más fragmentada del área metropolitana, con siete grupos representados, tiene un claro líder, Unión por Cambre, con el doble de concejales que la siguiente lista más votada, el PSOE. Óscar García Patiño repite como alcalde y pasa a ser la lista más apoyada en un escenario que le presenta varias opciones para gobernar el próximo mandato: un Ejecutivo en minoría, un pacto con el PSOE que le daría la mayoría absoluta o pactar con alguno de los grupos que han sacado dos o un ediles y podrían llegar a acuerdos. Asegura que dialogará y decidirá en asamblea

Ni vetos ni preferencias manifiesta Unión por Cambre (UxC) preguntado por sus opciones para formar Gobierno. Tras subir de cinco a ocho concejales y obtener casi el doble de votos que en 2015, con 3.900, un 33%; frente a los 2.155, un 20%, de hace cuatro años, el partido que lideró el tripartito cambrés en el último mandato se estrena como lista más votada „en 2015 fue el PP, que ahora cae de seis a tres ediles„ y asegura que entablará diálogo con las demás fuerzas y que será su asamblea la que decidirá sobre los posibles pactos.

Una unión con el PSOE, con quien ya gobernó en el mandato que termina, además de con el BNG, resultaría suficiente para la mayoría absoluta. Bastarían los ocho concejales de UxC y los cuatro de los socialistas para rebasar los once necesarios. El cabeza de lista del PSOE, Juan Evaristo Rodríguez, aseguró ayer que se han dado "72 horas" para analizar los resultados y reflexionar tras perder un edil, caída que atribuye a la irrupción de Alternativa dos Veciños, liderada Raúl Varela, debido al "peso" que, asegura, todavía tiene "su padre", el exalcalde Antonio Varela, que gobernó el municipio durante 32 años. Rodríguez asegura que su grupo tomará decisiones a partir del miércoles y no descarta renunciar tras perder representación. Achaca también la caída en sus apoyos a que "Unión por Cambre capitalizó toda la acción de gobierno, aunque fueron los socialistas los que aseguraron la gobernabilidad en este último mandato". Afirma que intentó hablar con el alcalde para felicitarle y que le envió un mensaje al que ayer, a media tarde, no había obtenido respuesta, por lo que no se había mantenido ninguna conversación.

El otro socio que brindó la mayoría absoluta al último ejecutivo cambrés, el BNG, asegura no haber sopesado la posibilidad de repetir en el Gobierno. Su candidato, Dani Carballada, da por hecho que el pacto más viable será entre UxC y PSOE y que el partido del alcalde, Óscar García Patiño, no recurrirá a los nacionalistas.

Lo mismo supone la candidata y única concejal electa de EU-Son en Común, Olga Santos. Apunta, sin embargo, que su grupo estaría dispuesto a dialogar siempre con un acuerdo de programa como prioridad, aunque incide en que, con un solo edil, "lo lógico sería que EU no sea necesario para formar Gobierno".

En caso de que PSOE y Unión por Cambre no llegaran a un acuerdo y la lista más votada descartase gobernar en minoría, la búsqueda de posibilidades lleva también a Alternativa dos Veciños, que irrumpe en la Corporación con dos concejales. Los fuertes discrepancias entre el partido de la margarita y Unión por Cambre presentan como improbable esta alianza, aunque el candidato, Raúl Varela, se muestra dispuesto a dialogar con UxC. "Quitando las guerras o a los cabezas, sobre el papel sería incluso el pacto más natural. Son dos partidos locales e independientes"; afirma. Entre las "guerras" destaca que el presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, atacó con dureza la postura del Ejecutivo cambrés Cambre sobre la vía ártrabra y le acusó de boicotear la continuación de esta infraestructura, además de asegurar que el desarrollo que impulsó en O Graxal es "un pelotazo urbanístico ilegal", declaraciones por las que Patiño anunció que denunciaría a Seoane por "calumnias".

El resto de la Corporación lo integran Ciudadanos, que se mantiene con un edil, y el PP, que registra una gran caída, al pasar de ser en 2015 la lista más votada, con seis concejales, a tres.