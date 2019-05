Reacciones a una "victoria incontestable"

La arrolladora victoria del PSOE de Betanzos, que ha logrado una holgada mayoría con 10 de los 17 ediles de la Corporación ha expulsado del tablero a dos formaciones de la izquierda. Betanzos Novo, que obtuvo dos ediles en 2015, no ha logrado representación. Tampoco Betanzos en Común. Solo el BNG ha logrado resistir la embestida de los socialistas. La formación nacionalista, que ha conservado su concejal y se ha quedado a solo tres votos de lograr el segundo, agradecía ayer el apoyo en redes sociales.

Las fuerzas que se han quedado fuera, "No lo esperábamos la verdad, ahora tenemos que analizar los resultados con calma. Lo único que está claro es que la gente ha preferido continuar con el modelo existente, no caló nuestro mensaje", sostenía ayer el líder de Betanzos Novo, Hipólito Pérez. El candidato de Betanzos en Común, Alberte Muíño, felicitó ayer al PSOE a través de las redes sociales por su "victoria sin paliativos" y a PP y BNG por conseguir mantener su representación. "Toca dar un paso atrás y con perspectiva, reflexionar y volver a empezar si cabe con fuerzas renovadas", destaca la formación.

La candidata del PP de Betanzos, Cecilia Vázquez, logró mantener los seis concejales en su estreno en la política municipal. "Nos dejaremos la piel en el trabajo por esta ciudad", se comprometía ayer en redes sociales la popular, que felicitó también al PSOE por su éxito.

Ciudadanos no ha logrado representación y su candidato, Javier de la Fuente, no dudó ayer en admitir un "repaso sin paliativos" y la "victoria incontestable del PSOE". "Muchos intuíamos su refuerzo , pero no con esta intensidad.Habrá ocasión de ver si ahora,por fin, si desbloquean esos grandes asuntos de los que hablábamos en campaña.¡Enhorabuena y que sea para bien!", felicitaba en Facebook.

Unidas Podemos, que se presentaba por primera vez, tampoco ha logrado representación. ·Seguimos trabajando desde ya para conseguir un Betanzos más social, más justo e más participativo", promete Noelia Pedreira.

La candidata del PSOE, María Barral, "trabajar desde hoy por el crecimiento de la ciudad".