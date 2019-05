"El resultado está bien pero aspiraba a más, estoy tremendamente frustrado con A Coruña"

Un total de 20.043 personas de la comarca coruñesa creyeron en Alternativa dos Veciños. El partido de la margarita festeja sus cuarenta años con renovada mayoría absoluta y con un alcalde que es el que tiene más concejales del área metropolitana a pesar de perder un escaño tras la entrada de Ciudadanos.

Ángel García Seoane logró su récord de papeletas, más de 10.500, y ganó en todas las mesas, pero aún así tenía en el cuerpo un sabor agridulce, ya que el regidor en funciones piensa en clave comarcal. "El resultado está bien pero no es a lo que yo aspiraba. Yo aspiraba a más, a tener una presencia más importante para condicionar en la comarca cuestiones como las infraestructuras viarias. Estoy contento por una parte y descontento por otra", declaró ayer.

García Seoane logró una alcaldía en Carral y tener presencia en siete de los ocho ayuntamientos en los que se presentó. Solo falló A Coruña, que sin embargo era su mayor aspiración. Ahí logró 2.916 votos pero en porcentaje no llegó al 5%. "Contábamos con entrar, hacer propuestas buenas para la ciudad. Ahora se venderá el puerto de A Coruña. Estoy tremendamente frustrado", afirmó.

El fallido intento en A Coruña también le duele a Seoane por no lograr su objetivo de tener dos diputados, aunque aseguró que en la Diputación Alternativa "no frenará nada" y su política será la de apoyar las propuestas que consideren positivas. "No íbamos a los ayuntamientos a impedir que se gobernara, no aspirábamos a alcaldías, sino a apoyar y hacer propuestas para mejorar la comarca".