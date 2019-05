"Los resultados han sido francamente decepcionantes y voy a reflexionar"

"Lo he hecho lo mejor que he podido, he dado lo mejor de mí mismo. He trabajado mucho en la campaña, hemos estado mucho en la calle y hemos trabajado muy duro durante estos cuatro años en el Ayuntamiento. Y hay que tener en cuenta todas las limitaciones que hemos tenido, de medios y de materiales. Pero sí, los resultados han sido francamente decepcionantes", declaró el candidato del PSOE, Jorge Pérez. Los socialistas aspiraban al menos a doblar representación, pasar de dos a cuatro concejales, aprovechando también la coyuntura de un partido al alza a nivel nacional, pero ese efecto pasó de largo en Oleiros y se han quedado en dos. El alcalde en funciones declaraba hace días que los votos del PSOE eran de Alternativa en las municipales. A pesar del resultado, Pérez destacó que han realizado una campaña "digna" de la que está orgulloso, al igual que del trabajo realizado por su equipo.

Pérez se presentó a la Alcaldía por segunda vez, y en esta última ocasión ganando al candidato de la directiva provincial. Ahora, confesó que va a "reflexionar estos días' sobre su futuro porque no descarta dejar la política, aunque sentiría abandonar la batalla y los compañeros. "Graciñas a los 1902 oleirenses que votaron para recuperar Oleiros, 375 votos más. 1902 razones para seguir trabajando por un Oleiros de todos", escribió el PSOE en redes sociales.