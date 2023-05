Los desniveles existentes en el barrio llevan a la asociación a proponer la instalación de ascensores en las calles Pintor Villar Chao, Montes y Jacinto Benavente, así como entre la avenida de Oza y la Merced por detrás del edificio en el que se encuentra Mercadona. También plantea la apertura de un nuevo acceso en la parte inferior del centro de salud para favorecer el acceso de las personas con problemas de movilidad.

Pese a que hace poco más de veinte años que se construyó, Sexto defiende la demolición del viaducto de la avenida del Ejército. “El futuro pasa por la elaboración de un plan para humanizar la avenida de manera que se transforme en un bulevar que haga más habitable esa zona del barrio”, señala el dirigente vecinal, que pide además una nueva regulación de los semáforos en Ramón y Cajal, Mirador de Os Castros y ronda de Outeiro a la altura de

A Gaiteira para que amplíen el tiempo de paso para los peatones. También reclama la asociación la instalación de bandas rugosas para reducir la velocidad en las calles Posse, Merced, Juan Montes y ronda de Outeiro a la altura de A Cubela, así como la mejora de las frecuencias de los autobuses urbanos y la creación de una línea que una el centro de especialidades de O Ventorrillo con el Hospital Universitario a través de la Merced.

Para Sexto, es necesario “apostar por el tren de cercanías utilizando la infraestructura existente para conectar nuestro barrio con la Universidade y el polígono de Agrela y los municipios limítrofes”, para lo que propone “utilizar la estación de San Diego como intercambiador para trenes de cercanías y transporte urbano del área metropolitana”.

Los astilleros en desuso en la zona portuaria de Oza deben convertirse en un centro cultural y recreativo, según la asociación, que plantea “habilitar esos espacios para crear centros de usos múltiples con salas de ensayos para música, danza y artes escénicas”, además de deportes de calle o toda clase de iniciativas, de forma que sea “algo más participativo y verdaderamente ciudadano de lo que son los centros cívicos” .

Para los jardines de la plaza de la Fábrica de Tabacos se propone ampliar su espacio verde y reducir el impacto del viento procedente de la avenida del Ejército con árboles y arbustos, además de instalar equipamiento para actividades recreativas y deportivas para personas de diferentes edades.

Sexto menciona en el terreno medioambiental la exigencia de un plan integral para la zona costera de Oza y As Xubias que incluya la ampliación de la playa y la creación de espacios de ocio en el solar que ocupó antiguamente el astillero Valiña, así como la puesta en marcha de una línea de autobús que llegue hasta el arenal. La asociación cree indispensable también el establecimiento de alguna figura de protección ambiental para esta zona del litoral, como la de los Espacios Natural de Interés Local (ENIL).

Queremos mercar a casa modernista da avenida de Oza para nun centro xuvenil. Poremos en marcha un proxecto de mobilidade vertical para conectar o barrio co centro de saúde, dun xeito acesible. Peonalizaremos a rúa Nicomedes Pastor Díaz. Crearemos un novo carril bici metropolitano que conecte co de San Diego Reclamaremos a cesión gratuita da capela de Oza, para un centro sociocultural. E, a medio prazo, apostamos por un gran parque urbano nos peiraos liberados de San Diego.

BNG

Acondicionar a rúa Montes, as beirarrúas e pasos de peóns do barrio. Recuperaremos espazos para os peóns. Poñeremos a punto o Parque Europa e a cuberta do Fórum, adecentaremos o Faro de Oza e reclamaremos a cesión da Capela de Oza para usos cidadáns do barrio. Executaremos os ascensores en Pintor Villar Chao. Procuraremos solución ao estado das galerías da Mercé. Abordaremos o aumento da drogadicción.