Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

José Manuel López Tuñas, jubilado: ¿Van a seguir con el proceso de renovación de la ciudad?

Inés Rey, PSOE

Vamos a seguir con la humanización de la ciudad, para que los barrios tengan más espacios para los vecinos, más zonas verdes y que todos sean más accesibles. Durante estos cuatro años hemos renovado 30 calles.

Miguel Lorenzo, PP

En un proceso participativo radiografiaremos las necesidades de los barrios, paso previo a un plan de modernización para actualizar las infraestructuras y mejorar los espacios públicos, la limpieza y el mantenimiento

Xan Xove, Marea Atlántica

Faremos do coidado do espazo público unha prioridade. Aumentaremos as zonas verdes en toda A Coruña e repartiremos o investimento nos barrios para que non todo quede no centro

Francisco Jorquera, BNG

Renovaremos as rúas, atendendo todos os barrios, facéndoas accesíbeis, de maneira que sexan aptas para todas as persoas independentemente da nosa idade, xénero, condición física etc.

José Manuel Sande, Por Coruña

Entendemos que é preciso adaptar a cidade á realidade do 2023, o que pasa pola reforma do seu planeamento urbanístico. Queremos unha cidade verde, igualitaria, de coidado dos barrios, que non deixe a ninguén atrás.

Lara Cancela, publicista: ¿Qué harán para escuchar a los jóvenes y tenerlos en cuenta?

Inés Rey, PSOE

Escuchamos a los jóvenes y nos interesa su opinión y de hecho los dos nuevos centros que hemos abierto en este mandato para jóvenes, Metrosidero y Remanso, se gestionan teniendo en cuenta sus sugerencias y propuestas.

Miguel Lorenzo, PP

Crearé una Concejalía de Juventud con un Plan de Acción para que las políticas para jóvenes abarquen todas las áreas de gobierno. Un Plan de Vivienda Joven y el bus urbano será gratis para los menores de 23 años

Xan Xove, Marea Atlántica

Recuperaremos as canles de participación cidadá que se perderon neste mandato, coma o Dillo Ti, e crearemos unha Concellería de Mocidade para deseñar as políticas que vos afecten

Francisco Jorquera, BNG

Primeiro recuperaremos a Concellaría de Mocidade: a mocidade necesita un espazo na política municipal. Crearemos o Consello Municipal da Mocidade, un órgano fundamental de participación e de escoita.

José Manuel Sande, Por Coruña

Imos desenvolver mecanismos de participación que permitan coordinar con eles as políticas aplicadas. A incidencia vai desde o ámbito cultural e deportivo ata os servizos destinados á promoción da saúde.

Marisa Varela, camarera: ¿Van a destinar más presupuesto a ayudas sociales?

Inés Rey, PSOE

Hemos destinado más fondos que nunca en la historia de este concello a ayudar a los más vulnerables. Solo los dos Presco son un ejemplo de actuación en caso de crisis. Seguiremos por esa línea de justicia social.

Miguel Lorenzo, PP

Mi prioridad es una ciudad con corazón que favorezca la cohesión social. Fui concejal de Servicios Sociales, con 61 millones de euros en 70 programas sociales, haciendo a A Coruña en la ciudad que más invirtió en gasto social

Xan Xove, Marea Atlántica

Reforzaremos a Renda Social Municipal e outras prestacións para volver ser a cidade galega con maior investimento social, coma foi con Xulio Ferreiro. Tamén crearemos un proxecto piloto de Renda Básica

Francisco Jorquera, BNG

Revisaremos ben as axudas para que sexan máis eficaces: facilitaremos o pagamento dalgunhas axudas a través dunha tarxeta moedeiro, e incidiremos nos seguimentos dos itinerarios de inclusión sociais e laborais

José Manuel Sande, Por Coruña

Crearemos unha Empresa municipal dos Coidados, Coruña Coida, que se ocupe da xestión dos servizos de Atención á Dependencia, Saúde Mental, Conciliación, Infancia e Violencia de Xénero.

Nuria Someso, dependienta: ¿Qué van a hacer para resolver el problema del aparcamiento?

Inés Rey, PSOE

El aumento de coches ha hecho que toda Europa promueva alternativas de movilidad. Hemos bajado el precio del bus y creado una Red de Bicicoruña con creciente éxito. El aparcamiento en línea ha permitido ganar cientos de plazas.

Miguel Lorenzo, PP

Estudiaremos los espacios disponibles para aumentar los aparcamientos en los barrios y la posibilidad de impulsar ‘parkings’ subterráneos ‘low cost’. Se analizarán las normas urbanísticas para generar nuevos aparcamientos

Xan Xove, Marea Atlántica

Darlle á xente máis opcións para non depender do coche, cunha nova empresa municipal de transporte que mellore o servizo de bus e con aparcamentos disuasorios que faciliten o seu uso

Francisco Jorquera, BNG

Mellores zonas peonís e un mellor transporte público. Repensaremos a ORA para optimizar as prazas. Xestionar desde o Concello os ‘parkings’ soterrados, instalando aparcabicis e dando servizo aos comercios e á hostalaría

José Manuel Sande, Por Coruña

Haberá aparcadoiro disuasorio nos terreos portuarios, con lanzadeiras gratuítas ao centro da cidade.