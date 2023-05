El Concello de Abegondo proyecta una cooperativa social de mayores en las inmediaciones del futuro centro social de Os Loureiros. El alcalde, José Antonio Santiso, anunció este jueves en pleno, un día antes del inicio de la campaña electoral, que ha consignado la partida para expropiar el suelo destinado a estas viviendas de la tercera edad en los presupuestos para 2023, que ayer se aprobaron por unanimidad y que ascienden a 6,489 millones de euros, un 19,6% más elevados que los de 2022. Las cuentas reservan 1,846 millones de euros a inversiones, un 30% más que en el ejercicio anterior, cuando se reservaron a obras 1,292 millones de euros. La partida para inversiones supone algo más del 28% del total del presupuesto. El regidor destacó el gasto en asistencia social, que absorbe un 13,5% del gasto.

El Concello será el promotor de la cooperativa para crear módulos adosados para vecinos del municipio de la tercera edad, avanzó Santiso. La idea que baraja el Ayuntamiento consiste en viviendas que compartan una sala de estar y un jardín con módulos en los que los residentes puedan convivir en esas zonas comunes y mantener cierta independencia, en un entorno en contacto con la naturaleza y junto al futuro centro social en el edificio de Os Loureiros, que el Concello ha adquirido. El alcalde adelantó, además, que prevé reservar una zona para una cooperativa similar destinada a residencias para vecinos jóvenes, aunque admitió que el desarrollo de la idea de la cooperativa “aún está un poco en el aire”.

El Ayuntamiento adquirirá los terrenos a través de una expropiación, dado que se destinará a un proyecto con beneficios sociales y para obtener un mejor precio que si se negociara la compra. La finca está clasificada en el planeamiento urbanístico como rústica, por lo que, para ejecutar las viviendas una vez expropiado el suelo, habrá que tramitar y aprobar un plan especial para regularizar que se edifique.

En la sesión plenaria, se aprobó, también por unanimidad, prorrogar por un año el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con un incremento para recoger el aumento del un 10% de horas de dependencia solicitadas a la Xunta, con el objetivo de paliar las esperas detectadas entre los vecinos solicitantes. El Gobierno local y el grupo de la oposición, Alternativa por Abegondo (AxA), dieron su apoyo unánime, asimismo, a la actualización de la dotación económica de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para prever el aumento del 2% dictado por el Gobierno central, además de subir de categoría a un policía local y a una administrativa; además de aprobar de forma inicial la ordenanza de administración electrónica del Concello abegondés.

Despedida y agradecimientos

En una Corporación local con solo dos grupos, PP y AxA, y en la que el segundo —ayer, con ausencia de dos ediles— ya ha anunciado que no se presenta a las elecciones, el pleno de ayer concluyó con una despedida, agradecimientos, un “detalle” del alcalde a la oposición y hasta un reconocimiento de Santiso de que, en el momento en que más se tensaron las relaciones entre ambos grupos, con la creación de una plataforma y el recurso que terminó por tumbar el plan xeral, él no supo ver que el desarrollo con “pececitos de colores que planteaba aquel equipo redactor” no era acertado.