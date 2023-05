Desde la Consejería de Educación de la Embajada de España en Varsovia, donde la primavera todavía pugna por abrirse paso, me asomo a la ventana de LA OPINIÓN para compartir con sus lectores el recuerdo de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2007 en la que fui candidata en la lista del PSdG-PSOE. Cuando Javier Losada, alcalde de A Coruña, me ofreció ir en la lista para las municipales, yo ya había oído muchas veces que la política municipal es la verdadera política, ya que permite acumular experiencia de gestión como en ningún otro nivel de la administración. Aunque no era mi primera relación con la política, debo reconocer que mi paso por el Ayuntamiento supuso un intenso aprendizaje y una experiencia inolvidable.

Hicimos una campaña electoral llena de ilusión, de proyectos y de contacto con los coruñeses. Recuerdo los mítines en los polideportivos, los repartos de propaganda en los barrios con mis compañeras Yoya Neira y Silvia Longueira (después de esa campaña ya fuimos inseparables), y más en el detalle, me viene al recuerdo una jovencísima Inés Rey abriendo un mitin y mostrando con orgullo su carnet de socialista ante los militantes. También una inspiradora charla de la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sobre feminismo, o, como no, mi primer mitin, en un cole del O Ventorrillo con Pepe Blanco. Es verdad que mi experiencia política y de gestión, labrada en los tres años anteriores como subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, ayudaba, pero tengo que decir que en esa primera campaña como candidata disfruté mucho del contacto con la gente, y de la vibrante ilusión que rodea a una campaña. También colaboré en la elaboración de nuestro programa de gobierno, así que cuando durante el mandato pudimos implementar muchas de las medidas previstas, la satisfacción fue enorme. Para los que consideramos la acción política como un servicio público, no hay mejor privilegio que trabajar por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y en esto, la política local no tiene rival. Nadie puede negar que ser representante electa en tu ciudad constituye un privilegio difícil de superar. Ahora, cuando decenas de candidatos han sido designados para presentarse a las elecciones municipales de mayo, y a la espera decisión soberana del pueblo de A Coruña, desde aquí solo les puedo desear un mandato fructífero, donde la lealtad institucional, el servicio público y el objetivo irrenunciable de hacer una A Coruña mejor presidan la acción municipal. Y, obviamente, mi opción está clara; por la vocación municipalista del partido en el que milito, y porque la candidata de mi partido, Inés Rey, se presenta para hacer de A Coruña la ciudad que yo quiero; una A Coruña que avanza orgullosa hacia un futuro lleno de oportunidades. Obdulia Taboadela (PSOE) fue concejala de Personal y de Urbanismo. También senadora y subdelegada del Gobierno.