La encuesta del CIS mantiene a la izquierda en todos sus feudos en las autonomías

Uno de los mapas clave de la noche electoral del 28 de mayo será el que coloree de azul o de rojo la silueta de las 12 comunidades autónomas que renuevan sus parlamentos. El balance de feudos revalidados o conquistados será uno de los principales indicadores de qué partido ha salido mejor parado de la cita con las urnas. El PSOE gobierna actualmente en 10 de esas 12 autonomías y el PP, solo en Madrid y Murcia. Al comienzo de la campaña electoral, las encuestas autonómicas reflejan un panorama muy abierto en la mayoría de territorios, siendo la popular Isabel Díaz Ayuso y el socialista Emiliano García-Page los únicos candidatos con opciones de alcanzar la mayoría absoluta, pero tampoco la tienen garantizada. El macrosondeo del CIS apunta a que el PP podría ganar al PSOE en Aragón, La Rioja, Cantabria y en el feudo más reñido de todos, la Comunitat Valenciana. Pero, en los cuatro casos, los socialistas podrían retener el poder mediante pactos. De hecho, tanto el PSOE como los populares necesitarán de alianzas complejas, o directamente endiabladas, para gobernar. El lado del que se inclinará la balanza dependerá, en algunos casos, de la presencia de Unidas Podemos, de la fuerza que tenga Vox o del apoyo de formaciones regionalistas. Hay que tener en cuenta que el CIS concede amplias horquillas en sus estimaciones de escaños que dan resultados dispares y posibilidad de pactos de distinto signo en muchos territorios. Lo único que sí certifica es la desaparición de Ciudadanos del mapa autonómico, la entrada de Vox en todas las comunidades y la presencia de UP en todas las cámaras legislativas.

Pactos, alianzas y acuerdos

Según el CIS, izquierdas y derechas podrían mantener las mismas cuotas de poder que tienen actualmente. Eso, en realidad, significaría un varapalo para el PP porque, aunque Díaz Ayuso, podría alcanzar la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, no conseguiría arrebatarle al PSOE ninguna de sus comunidades. Los socialistas, no obstante, dependerían de dos factores clave: que UP no desapareciese de algunos parlamentos, y de la consecución de alianzas en algunos casos muy complejas con hasta tres o cuatro socios. A nivel nacional, el PSOE sería la fuerza más votada en las elecciones del 28-M, con un 31,7% de los votos, frente al 27,3% del PP. La macroencuesta del CIS vaticina que Ayuso conseguiría entre 61 y 70 escaños en Madrid, donde la mayoría absoluta es de 69 diputados. Es decir, el PP podría seguir dependiendo de Vox para gobernar, lo mismo que le sucedería al otro presidente autonómico popular, el murciano Fernando López Miras.

El PP también ganaría las elecciones en Aragón, Cantabria, La Rioja y la Comunitat Valenciana, pero las izquierdas podrían desplazarle del poder mediante acuerdos con otros partidos. En el caso valenciano, el feudo que las encuestas señalan como el más reñido de todos los territorios, el bloque de las derechas no sumaría para gobernar, lo que permitiría al tripartito de PSOE, Compromís y Podemos forjar una mayoría para mantener el Ejecutivo autonómico.

Los socialistas repetirían como primera fuerza en Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias y Baleares, pero en los cinco casos tendrían que lograr acuerdos con una o más formaciones para revalidar las presidencias autonómicas. En Navarra, UPN y el PSOE se disputarían la victoria electoral, aunque el CIS da una ligera ventaja a los conservadores, que esta vez se presentan por separado del PP. Sin embargo, el buen resultado de Geroa Bai y EH Bildu, que quedarían muy cerca del PSOE, cerraría el paso a una alianza de las derechas.