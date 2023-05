Traballador do sector forestal, Alejandro Fernández Cortizas é a nova cara do PSOE en Vilarmaior, un bastión do PP, que o goberna con plácidas maiorías este pequeno pobo da comarca betanceira desde a reinstauración da democracia.

A quen votou nas últimas eleccións? Ao PP, sempre votei polo PP, nas xerais, autonómicas, no Concello... En serio? Si, na casa votamos ao PP, o meu pai tamén. E que lle pareceu a seu pai? Bueno, está medio mosca [ri]. Como se pasa de votar ao PP a ser candidato polo PSOE? Eu desta vez xa non ía a votar ao PP, hai cousas nas que deixei de estar de acordo e apareceume a oportunidade esta.... Eu vou mirar por todos os veciños e a representar a todos por igual. Fórono buscar? Si, el [sinala o número dous, José Luis Purriños]. Tivemos quince días para facer a lista, é unha lista moi a machada. O programa aínda o pechamos hai uns días. Suspenden en paridade: sete homes e dúas mulleres... É que non queren, levamos as que puidemos, non houbo forma. É moi difícil formar lista, ninguén se quere enfrontar ao partido que goberna, nin homes nin mulleres. Que prioridades ten? Moitas. Revisar o plan xeral para concentrar os crecementos e para flexibilizar usos en solo agropecuario porque agora hai parcelas grandes nas que non se pode plantar nada; axudar aos autónomos e empresas para que veñan ao concello, impulsar o polígono, facer sendas, mellorar os servizos sociais, crear un servizo de madrugadores, retomar o transporte ao centro médico, potenciar os petroglifos con rutas... Que expectativas ten? Vilarmaior é unha praza moi complicada... Sinceramente, con sacar un concelleiro confórmome, con dous é un resultado brutal; pero polo menos que haxa oposición, pode que así o alcalde faga algo máis.