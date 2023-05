La sede de campaña que creó el Partido Popular en Juan Flórez fue la base desde la que dio el pistoletazo a su campaña el jueves por la noche, con el discurso de su candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, y del líder del partido en A Coruña y vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo. Y ambos, que hablaron para medio centenar de cargos, miembros de la lista y simpatizantes (un público ya convencido) resaltaron la misma palabra, el “esfuerzo” que reclaman a sus cuadros y en el que cifran su esperanza de conseguir la mayoría absoluta y la llave a María Pita.

La sede de campaña era pequeña para la concurrencia, de pie entre mesas de campaña, y el discurso de Lorenzo (que antes de dar su discurso caminó entre ellos repartiendo apretones de manos, abrazos y palabras amables) se interrumpía a cada poco por aplausos, o las cabezas se volvían por los ruidos de la calle. Lorenzo empezó en tono informal, emocionado, confundiendo las buenas tardes y las buenas noches y bromeando conque nunca recuerda el cargo del concurrente Gonzalo Trenor (delegado de la Xunta en A Coruña).

Pero casi inmediatamente cambió el tono con una referencia a la política nacional: la presencia en las listas municipales de Bildu de condenados por terrorismo. Junto con el “recuerdo a las víctimas de ETA” acusó a al PSOE, su principal oponente en esta elecciones, de tener como “socio prioritario” al partido vasco.

Y luego, volviendo a clave local, prometió “ganar las elecciones” y “gobernar”, pero no lo pintó como un objetivo fácil. “Tenemos que estar en la calle”, dijo Lorenzo a los congregados, entre los que se encontraba, aunque ya no va en sus listas, la anterior portavoz municipal, Rosa Gallego, así como simpatizantes desde veinteañeros y ancianos. Pero para esto reclamó un “esfuerzo extraordinario”. El líder del PP no cuenta con pactos con otras fuerzas, sino con llegar a las “35.000 personas que van a decidir el voto en estos quince días”.

Lorenzo, veterano del Gobierno local de Carlos Negreira que entre 2011 y 2015 fue la única experiencia de los populares al mando de María Pita, recordó un mitin en Palexco en el que Feijóo “dijo que había conseguido el 46% de los votos”. Con este porcentaje, defendió Lorenzo, podría gobernar sin necesidad negociar. Incidió en la necesidad de movilización incluso al explicar su programa, que, indicó, tiene 449 propuestas. “¿Por qué? Porque la 450 es hay que votar al PP”.

Y para defender que debe gobernar echó mano de la argumentación a la que han recurrido los populares en anteriores ocasiones. La gente de la ciudad, reclamó Lorenzo, está “harta, quemada, demanda un cambio”. A Coruña es “líder en delincuencia”, contra lo que prometió resucitar la “policía de barrio”, con agentes locales de proximidad, y presionar para que se amplíe la plantilla de nacionales.

Para la limpieza, Lorenzo reclama obligar a cumplir sus obligaciones a la concesionaria, algo que, considera, no se está efectuando; sobre los barrios, con “jardines descuidados, aceras rotas”, denunció que el actual Gobierno del PSOE ha dejado sin ejecutar 180 millones en inversiones; y en relación a la “movilidad”, denuncia que se hace “una obra aquí, una obra allí, sin consultar a los vecinos ni visión de ciudad”. Pero para trasladárselo a los vecinos no bastan estas cifras y afirmó que “hay que convencer, hay que emocionar”.

Calvo, que fue el encargado de introducir a Lorenzo, habló también de “esfuerzo especial” de los presentes, para sacar a la ciudad de ocho años de gobiernos de izquierdas que, a su juicio, han “dejado escapar oportunidades” y con los que A Coruña ha “dejado de ser referente”. Lorenzo, defendió el líder provincial, es “un gran candidato”, y “ahora que no nos oye nadie”, bromeó, “la candidatura es la mejor de los últimos años”.

Pero insistió en que “solo hay una manera”, y esta es “esforzarse más que nunca, no por el PP, sino por los coruñeses”. Su principal insistencia fue la de “unir el voto”, esto es, que este se concentre en los populares, la única fuerza de derechas con representación en el pleno municipal, posiblemente pensando en que un ascenso de Vox o Ciudadanos, aunque estén poco arraigados en la ciudad, saldría de su mismo caladero de votos.

“Siempre” que el PP ha conseguido unir el voto, argumentaba el PP, “salimos ganando”. Y “salir a ganar”, defendió Calvo, es la “única manera” de conseguir la mayoría absoluta que no predicen las encuestas y que para él convertiría a la ciudad en “líder”.