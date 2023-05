De Zalaeta a O Castrillón. De Bruce Springsteen (The Rising) a The Rolling Stones (Start me up). De Inés Rey a Inés Rey. La candidata socialista que hace cuatro años apelaba a la “fuerza” y a la “ilusión” para ser alcaldesa, mientras el Boss ponía banda sonora a su arranque de campaña, es hoy la candidata con un único verbo como mantra: “avanzar”, con el eco de Mick Jagger en otra canción reclamando que alguien le “encienda” sobre los riffs de Keith Richards. Arropada por medio centenar de militantes y algún vecino, proclamó que no sale a “empatar, sino a ganar por mayoría”.

O Inés Rey o el retroceso (o la parálisis). “El 28 de mayo nos jugamos mucho, tenemos que escoger entre seguir avanzando o quedar paralizados”, proclamó ante el grupo de militantes en el despegue de campaña en la plaza Pablo Iglesias, el corazón de O Castrillón. “Tenemos que decidir entre nuestro modelo de ciudad que recupera las calles para los ciudadanos o los [modelos] que prefieren que sean lugares de tránsito sin vida; tenemos que escoger entre recuperar nuestro orgullo y ser una referencia en Galicia o volver a estancarnos”, resaltó la alcaldesa a 17 días de la cita con las urnas. ¿Por qué O Castrillón esta vez? Alrededor de la plaza que lleva el nombre del fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, la ciudad experimentó, recalcó Rey, “su primera gran transformación”, con la creación del centro cívico del barrio, la biblioteca municipal y el colegio Fernández Latorre a lo largo de los años en los que Francisco Vázquez fue alcalde de la ciudad. “Pido el apoyo de la mayoría de los ciudadanos para liderar la segunda transformación de A Coruña”, reclamó Rey para abrigarse de aplausos y besos. Con ella al frente del Gobierno local, O Castrillón pudo ver hace unos meses otro equipamiento en servicio, el polideportivo, ejemplo que anoche subrayó: “Nosotros somos A Coruña de los avances, la de la recuperación del orgullo y de la ambición, la de los nuevos espacios para los ciudadanos y de las oportunidades para todos y todas y en todos los barrios. Muchos prometieron el pabellón de O Castrillón, una demanda histórica que se desbloqueó en este gobierno; fuimos nosotros, los socialistas, los que abrimos por fin sus puertas y saldamos una deuda con este barrio”. Pistoletazo de salida: pegada de carteles. “A Coruña que avanza” en letras más grandes que el nombre de la candidata, Inés Rey, de amplia sonrisa en la imagen, mirada al frente y mejillas brillantes, girando levemente su cuerpo hacia la derecha. Rodeada de sus más fieles compañeros de gobierno (José Manuel Lage, Francisco Díaz Gallego y Yoya Neira, que la presentó), la alcaldesa que quiere mandar otros cuatro años acabó y empezó el día en O Castrillón, barrio desde el que aspira a dirigir la ciudad en María Pita. Y la música siguió sonando para empezar la campaña del 28-M, recordando que las chicas solo se quieren divertir: Girls just wanna have fun, el clásico de Cindy Lauper en la voz de Miley Cyrus. Otra mujer, Inés Rey, quiere pasárselo bien antes de votar.