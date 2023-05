Presidiu nos últimos catro anos un pleno monocor. Carlos Vázquez encara as súas sextas eleccións. E faino sen nervos.

Como foron estes catro anos sen oposición?

Para min foron iguais, eu seguín traballando.

Non se aburriu un pouco? Como é un pleno sen oposición...

Home, ter oposición está ben se é constructiva e mira polo pobo, pero se vén con bobadas...

Pero sempre vén ben certa rivalidade, non?

Si, a oposición moitas veces axuda, porque diche cousas que fixeches mal, rectifícalas e cámbialas… Eu non digo que non sexa boa a oposición, pero eu traballei igual, buscando o mellor para os veciños como fago sempre.

Ter a responsabilidade absoluta a nivel municipal nun momento de pandemia tivo que ser duro.

Si, foi tremendo, aínda que no rural estivemos menos expostos.

Que foi o máis importante que fixo neste mandato?

Para un concello pequeno como este foi moi importante a Casa do Maior e a Casa Niño. E imos abrir outra Casa Niño, hai 13 nenos pequenos e queremos que todos teñan este servizo porque se os matriculan noutro lado ao final empadróanse aí e váiseche a poboación.

A Casa do Maior está aberta? Tiña entendido que estaba pechada...

Si, está aberta, ten un usuario e vai entrar outro.E pronto entrará máis xente, xa están apuntados.

O polígono empresarial aprobado en 2018 segue sen desenvolverse. Por que non hai avances?

Porque faleceu o propietario que tiña o 60% dos terreos, o que lle daba todas as posibilidades de expropiar e desenvolvelo, e os seus fillos non se decidiron a facelo. Pero o polígono está aprobado e un promotor que veña pode desenvolvelo, nós dámoslles todas as facilidades.

E que proxectos ten para loitar contra a despoboación?

Fixar poboación é difícil, pero aquí nos últimos dous anos censáronse 189 persoas, fixéronse 24 casas, que se di pronto. Eu quero levar a rede de sumidoiros e a auga a case todos os domicilios, a todos se cadra é imposible. E tamén que todas as casas teñan internet, xa quedan pouquiñas.

E algunha obra que teña especial interese en realizar? Algún novo equipamento?

Non, temos unha casa de cultura bastante grande, curiosa, para o concello que temos. E un polideportivo, un campo de fútbol.... Se cadra facer unha pista de padel, que está de moda e tampouco é tanto diñeiro

Calca a candidatura de 2019...

A ver, estaba así, falámolo e decidín deixala así. É xente que traballou, aínda que a verdade é que queren marchar moitos.

De novo só tres mulleres e relegadas ao final da lista...

Cadrou así, non se moveu a lista.

Deume esa misma resposta hai catro anos...

Si, tes razón, hai que cambiala. Para a próxima buscarei xente máis nova e meterei tres ou catro mulleres.

Ten aspiracións políticas máis aló do Concello?

Non aspiro a ir máis arriba, xa teño bastante choio. A ver, aquí estou só, os concelleiros están dispostos e tal, pero non teñen dedicación, temos os plenos a trinta euros e non hai comisións informativas para aforrar.