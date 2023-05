Sanitaria de profesión, veciña da parroquia de Grandal, Isabel Golpe encabeza a lista do BNG por Vilarmaior. A formación, que non logrou formar lista en 2019, volve con "gañas e ilusión" por "darlle unha volta" a este pobo de 1.245 habitantes no que sempre gobernou a dereita. No último mandato, sen oposición.

Estréase en política nunha praza difícil, o PP non tivo nin rival en 2019. É verdade que é complicado, o PP sempre tivo amplas maiorías pero o BNG sempre foi segunda forza. Evidentemente queremos ter a Alcaldía, pero por algo hai que empezar, aínda que sexa na oposición. Queremos darlle unha volta a Vilarmaior. Como é a súa candidatura? Somos 10 persoas, seis mulleres e cinco homes. Fixemos lista cremalleira, temos representación de todas as aldeas e levamos xente nova, é unha aposta polo futuro. E as prioridades? Para min é moi importante sentar as bases da participación e promover a transparencia, que a veciñanza saiba como se xestionan os cartos, agora non saben nin cando son os plenos. Gustaríame que ese fose o primeiro paso, involucrar á cidadanía, ese é o punto de partida. Despois é fundamental impulsar servizos sociais. Vilarmaior é unha poboación bastante envellecida e temos un Fogar do Maior e está pechado. Non se entende. Falaban tamén da necesidade de frear a despoboación... Si, queremos que Vilarmaior sexa un concello no que se poida vivir e traballar. O sector primario cada vez está máis abandonado, o polígono segue sen desenvolverse. E a iso hai que sumarlle a falta de servizos, as carencias de transporte e dun plan xeral aprobado en 2006, hai case vinte anos, e que non se revisou desde entón. Como ve a xestión do alcalde? A xestión do alcalde é a de non facer nada para que ninguén estea descontento.