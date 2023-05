La campaña electoral de A Laracha lleva en estos comicios el sello de la juventud. Tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego llevan en sus listas a candidatos por debajo de los treinta años. Algunos ocupan puestos altos en la candidatura y, su presencia, llama al estímulo de los votantes de menor edad del municipio.

El Bloque Nacionalista Galego se lleva la mayor apuesta en este ámbito. Ya presumía de ello la candidata, Carolina Castiñeiras, en el acto de presentación de su proyecto. Rediet de la Fuente, número nueve, es la persona más joven de todas las listas de A Laracha. Se estrena en política con 19 años mientras prepara los exámenes finales del primer año en la carrera de Lingua e Literatura Galega. La inquietud política viene de familia. Es hija del exconcelleiro nacionalista Xosé Antonio de la Fuente. “Siempre he ido a las manifestaciones”, recuerda De la Fuente. Para ella, ser la candidata más joven es tan solo un dato “anecdótico”, pero celebra la tendencia que tiene la lista de su partido con gente joven y que ya ha nacido en el siglo XXI.

Inés Ramos es la candidata más joven de la lista del Partido Socialista. A sus 23 años de edad, que el mes que viene serán 24, afronta su primera vez en una lista electoral. Ella entró a las filas del PSOE hace en 2019, cuando ayudó en la preparación de la campaña electoral que también encabezaba Palomi Rodríguez. En esta ocasión, ocupa el quinto lugar de la lista. “Ahora que terminé la carrera de Derecho y he vuelto a vivir en A Laracha me pareció el momento óptimo para poder participar en la política de aquí”, apunta Inés Ramos. Ella asegura que le interesa la política, pero que especialmente se ciñe a la que tiene que ver con A Laracha. “Me encanta mi pueblo, el bienestar de la gente y que las cosas funcionen como tienen que funcionar”. Reconoce que su vocación política no sorprendió a su entorno cercano. “Cuando vieron que estaba interesada en la política, pudieron suponer que acabaría interviniendo en las listas municipales”, cuenta Ramos. Como candidata joven, afirma que está “en contra de pedirle el voto a nadie” porque “hay que interesarse por la gente joven durante los cuatro años de legislatura, no en el último mes antes de las elecciones”. Apunta como medida de interés para la juventud la propuesta de la candidatura socialista de traer la formación profesional al municipio para aumentar las posibilidades académicas de los estudiantes laracheses.

Pablo Cambón es el más joven de la lista del Partido Popular con sus 30 años recién cumplidos. En su caso, no será la primera vez que participa en unos comicios. Ya concurrió en los últimos y formó parte del equipo de gobierno de José Manuel López Varela durante los últimos cuatro años. “Siempre estuve vinculado a las asociaciones deportivas y culturales”, señala Cambón. Él mismo palpa el interés de las nuevas generaciones en la comisión de fiestas de Montemaior. Después de su experiencia en la política y junto a su labor en el cuerpo de Protección Civil, asegura que le ha animado ver “salir adelante proyectos” para el municipio que contentan a los vecinos a pie de calle.